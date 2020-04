Sok munkanélkülivel számolnak a Balaton környékén

Speciális helyzetben van a balatoni régió a koronavírus-járvány miatt, mivel az állandó lakosok életkora magasabb az átlagnál. Ezért is volt szükség az üdülőövezet polgármestereinek határozott és gyors intézkedéseire - mondta a térség önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség elnöke pénteken az MTI-nek.

Lombár Gábor - aki Balatonfenyves polgármestere is - kifejtette: a Balaton sok településén a lakosság többszörösét teszi ki a nyaralótulajdonosok száma, és természetes, hogy aki csak teheti, az a járvány miatt kialakult helyzetben - főleg húsvétkor - kimenekül a városokból, például a balatoni ingatlanába a családjával együtt. Emiatt viszont nagyobb veszélynek vannak kitéve az állandó lakosok, akiknek az életkora bőven átlag feletti, ezért a térség több járását is a legveszélyeztetettebbek között tartják számon.

Fontos és jó emiatt, hogy a kiemelt üdülőövezetben, főleg a partmenti településeken a polgármesterek az elsők között hozták meg rendkívüli döntéseiket, számos szigorú korlátozást vezetve be a csoportosulások, találkozások elkerüléséért - emelte ki.

Az üdülőrégióban sok helyen lezártak partszakaszokat, turisztikailag frekventált részeket, strandokat, parkolókat - ismertette. Hangsúlyozta, arra kéri a térség településeit, főként a nagyobb tömegeket befogadó vízpartiakat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, és zárják le a spontán gyülekezésre alkalmas helyeket.

Balatonfenyvesen péntektől tilos horgászni és sétálni a parton, polgármesteri rendelettel lezáratta a kikötő közterületnek számító mólószárnyát, a strandokat, és megtiltotta a parti játszóterek, sporteszközök használatát is hétfő éjfélig - sorolta az intézkedéseket. Ezzel párhuzamban kérelemmel fordult a rendőrséghez is, hogy segítsen betartatni a szabályokat. Elmondta: péntek reggel a parton több horgászni, illetve szörfözni, kite-ozni vágyóval is találkozott; tudomásul vették az új tilalmakat, de nem mondtak le terveikről, csak elindultak más helyet keresni.

Lombár Gábor beszámolt arról is, hogy a térségben különösen sokan váltak és válnak munkanélkülivé a járvány miatt kialakult helyzetben, ezért azt tervezték, hogy az idegenforgalmi adó (ifa) megmaradó hányadából szolidaritási alapot hoznak létre számukra.

Azzal számoltak, hogy a veszélyhelyzet miatt elvonják költségvetésükből az ifa egy részét, de arra nem, hogy az egészet - mondta. Ez mindenkit nagyon érzékenyen érint, hiszen az üdülőrégióban tilos sokféle vállalkozás, ipar telepítése, azaz zömmel a turizmusból élnek az emberek, és az önkormányzatok bevételeinek jelentős hányadát az ifa adja - fogalmazott.

