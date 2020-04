A korlátozások korai feloldása után elszabadulna a járvány - állítja egy amerikai szakértő

Ha túl korán oldják fel az Egyesült Államokban a járvány megfékezésére hozott korlátozásokat, akkor az esetszámok újbóli növekedéséhez vezetne Christopher Murray egészségügyi szakértő szerint.

Ha a koronavírus járvány feltartóztatására hozott intézkedéseket május elsején lazítani fogják, akkor ismét megugranak az új esetszámok az Egyesült Államokban – mondta Dr. Christopher Murray, az Institute for Health Metrics and Evaluation nevű egészségügyi kutatóintézet igazgatója.

Nem gondoljuk, hogy az államok képesek megbírkózni ennyi megbetegedéssel, így júliusban vagy agusztusban pont ott tartanánk, ahol most vagyunk

- ismertette a korai nyitás lehetséges következményeit a szakértő.

Az Egyesült Államok egyes tagállamai a járvány különböző szakaszában vannak. Ezzel kapcsolatban azt Murray mondta, hogy az egyes államok különböző időpontra tervezett újranyitása sok kérdést vet fel. Nem világos, hogyan fognak megbirkózni a tagállamok az importált esetekkel például.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tagállamok nem konzisztens módon ültették át a gyakorlatba a korlátozásokat. Az előrejelzések szerint a tetőzésnek most kéne bekövetkeznie, ami országos szinten már látszik is, de a tagállamok eltérő szabályozásai miatt sok a bizonytalanság.

