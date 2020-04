Drámai a helyzet a világban, csak kisebb sikerek születnek a koronavírus elleni harcban

Mint minden más, jelentős globális eseménnyel, a koronavírussal kapcsolatosan is egyre több összeesküvés-elmélet járja be a világot, ritka viszont, hogy egy ilyen elmélet annyira elfajul, hogy már fizikai atrocitások követik. Egy koronavírusos összeesküvés-elmélet miatt már gyújtogatnak az Egyesült Királyságban, illetve embereket inzultálnak, de akad olyan elmélet is, mely szerint komplett népcsoportok felelősek a járvány terjedéséért, sőt, maga Bill Gates volt az, aki feltalálta a koronavírust. Megnéztünk párat a világon terjedő koronavírusos összeesküvés-elméletek közül.