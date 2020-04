Egyre több gyógyultnál aktiválódhat újra a vírus Dél-Koreában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

116-ra nőtt azoknak a betegeknek a száma Dél-Koreában, akiket korábban már gyógyultnak nyilvánították, most mégis pozitív lett a tesztjük. A kutatók szerint valószínűleg a vírus rektiválódik, és nem újrafertőződésről van szó. Az jelenséget a WHO is vizsgálja.