Kevés halott és egyre több egészséges ember: a fertőzöttek negyede már meggyógyult Horvátországban

Horvátországban a húsvéti ünnepek után visszaáll az azt megelőző rend, az ünnepek alatt ugyanis hosszabb nyitvatartást engedtek az üzletek számára. Közben egyre több gyógyultról számolnak be az országban, a halottak száma minimálisan emelkedik.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 50-nel 1650-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 25 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten hunytak el.

Az első fertőzés megjelenése óta 400 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, ami a fertőzöttek csaknem negyede.

Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 17 790 koronavírustesztet végeztek az országban (Magyarországon ennek közel a dupláját, míg a fertőzöttek száma itthon még mintegy 200 fővel kevesebb).

Horvátországban húsvét előtt kinyitottak a termelői piacok, és meghosszabbították a boltok nyitva tartását is, de keddtől a boltok ismét csak reggel 8 és délután 17 óra között tarthatnak nyitva. A válságstáb azt is bejelentette, hogy azt a piacot, amely nem tartja be a szigorú biztonsági előírásokat, bezárják.