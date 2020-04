Megteltek az Amazon online üzletei: nem tudnak új vásárlókat fogadni

Az új vásárlóit kénytelen várólistára tenni az Amazon a megnövekedett kiszállítási várakozási idő miatt, miközben a Whole Foods üzletláncokban a nyitvatartási időt is lerövidítik, hogy több idő jusson a rendelések feldolgozására - írja a Reuters.

Az elmúlt hetekben olyannyira megnőtt az Amazon online élelmiszer-rendelési forgalma, hogy lehetetlenné vált a kiszállítási időintervallum kiválasztása. Emiatt a cég úgy döntött, hogy várólistára teszi az új vásárlókat, hogy ezáltal helyet biztosítson a régi ügyfelek számára. Közben folyamatos bővítésen dolgozik az üzlethálózat, a hozzájuk tartozó Whole Foods élelmiszer-felvételi pontjainak a számát 80-ról, 150-re emelték az elmúlt hetekben.

Az Amazon a saját raktáraiból, valamint a Whole Foods üzleteiből teljesíti a rendeléseket, a kiszállítás általában ultragyors, akár néhány órán belül házhoz viszik a csomagokat. A koronavírus okozta járvány következtében azonban 60 százalékkal megnőtt a kereslet az online élélmiszer-rendelés iránt, így még az Amazon Prime ügyfelek - akik évi 119 dollárt fizetnek a gyors kiszállításért - is nehezen tudtak kiszállítási időpontot választani. A várólista bevezetése mellett a cég a Whole Foods üzletek nyitvatartását is rövidíteni fogja, hogy ezzel több idő juthasson a rendelések összekészítésére.

Itthon is hallani már olyan esetekről, hogy a nagyobb üzletláncoknál a korlátozott napi rendelésszám miatt több napos próbálkozás után sem lehet rendelést leadni.