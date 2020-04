Digitalizációs kényszerben a magyar gazdaság - azonnali segítségre van szükség

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vírus okozta rendkívüli és egyben tragikus helyzet, páratlan innovációs potenciált is jelent a magyar gazdaság technológiai szempontból kevésbé fejlett szereplői számára. Az eddig zömében offline működő a digitális eszközöktől elzárkózó, a fejlesztést problémaként megélő cégvezetők most elementáris erővel érzik, hogy be kell lépniük a digitális világba. A változás most már nem halogatható tovább egyetlen ágazatban sem. Az elmúlt hetek tapasztalatairól és a vészhelyzeti stratégiáról számol be Kott Ferenc a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Informatikai Kollégiumának elnöke.