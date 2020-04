Magyar Víziközmű Szövetség: a csapvíz nem terjeszti a koronavírust

A Magyar Víziközmű Szövetség tájékoztatása szerint hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható, Magyarországon még mindig ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer.

Nagy Edit, a MaVíz főtitkára a közleményben kitért arra, hogy az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás hazánkban jó kezekben van, a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott.

A főtitkár kiemelte: „Magyarországon az ivóvízbázisok többsége védett; az ivóvízhálózatról pedig tudni kell azt, hogy egy teljesen zárt, nyomás alatt működő rendszerről van szó, amelybe kívülről semmi nem jut be és emberrel semmiképp sem kerülhet kontaktba. A víziközmű szolgáltatók – az elmondottaknak megfelelően - a jelenlegi helyzetben is folyamatosan biztosítani tudják a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást, akárcsak a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. Folyamatosan egyeztetünk a többi Európában működő szakmai szövetséggel és mindannyian meg tudják erősíteni a WHO és az ENSZ által kiadott tájékoztatást, amely kimondja, hogy az ivóvíz nem terjeszti (nem szállítja) a Covid-19 vírust. A Covid-19 vagy SARS-CoV-2 morfológiája és kémiai szerkezete nagyon hasonló más koronavírusokhoz, amelyekről kimutatták, hogy az ivóvízzel nem terjed.”

A szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódóan is csak megnyugtató és pozitív hírekkel szolgál a MaVíz, ugyanis a legfrissebb tudományos kutatások szerint annak a kockázata igen alacsony, hogy a Covid-19 vírus egy fertőzött személy székletével történő közvetlen kapcsolat útján terjedjen.

Ehhez kapcsolódóan a főtitkár elmondta: „Az utóbbi napokban több hír is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy holland intézetek az új Corona vírus RNS-ét kimutatták a nyers szennyvízben. Az RNS a vírus genetikai anyaga. Egyértelműen hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a vizsgálat nem azonosított semmilyen „élő” vagy „fertőző” vírust a nyers szennyvízben csupán annak egy alkotórészét találták meg. Tehát, az összes rendelkezésünkre álló információ azt mutatja és támasztja alá, hogy szennyvízzel dolgozók is megfelelően védettek a vírussal szemben, ha teljes mértékben betartják azokat a munkaegészségügyi és biztonsági óvintézkedéseket, amelyek eddig is elő voltak írva számukra (maszk, kesztyű és védőruha eddig is szükséges volt számukra, hiszen szennyvízzel dolgozni nem veszélytelen feladat)."

Címlapkép: Shutterstock