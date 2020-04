Újraindította termelését a Hankook rácalmási gumigyára

A Hankook Tire rácalmási gyáregysége kedden zökkenőmentesen újraindította a gyártási folyamatokat, hogy az üzleti partnerei folyamatos kiszolgálását a jövőben is biztosítani tudja - közölte a Hankook Tire Magyarország Kft. kedden az MTI érdeklődésére.

Kiemelték: a Hankook számára elsődleges fontosságú a munkavállalók egészsége és biztonsága, ezért a vállalat továbbra is fenntartja az egészségvédelmi rendelkezéseket, mint maszkok biztosítása, szigorított higiénés rendszabályok előírása, rendszeres fertőtlenítés a telephely teljes területén, extra buszjáratok forgalomba állítása és az étkezési rend átalakítása, a munkavállalók adekvát tájékoztatása és oktatása. Jelezték, hogy a korábban bevezetett megelőző rendelkezések továbbra is érvényben vannak, úgymint a külföldi utazások korlátozása, illetve a szállítmányozás beléptetésének szigorú ellenőrzése is.

A Hankook arra a kérdésre nem adott választ, hogy a munkavállalók hány százaléka vette fel a munkát kedden. A Hankook március 24-én jelentette be, hogy március 30. és április 7. között az európai és magyarországi koronavírus helyzet, valamint az európai autógyárak többségének bezárása miatt leállítja termelését. A leállást a múlt héten újabb egy héttel meghosszabbították.

A Hankook a Dunaújváros melletti Rácalmáson építette fel európai gyárát, több ütemben összesen 885 millió euróból. A gyár 2007 júniusában kezdte meg működését, jelenlegi éves gyártókapacitása 19 millió gumiabroncs.

A cég jelenleg már több mint 3300 alkalmazottat foglalkoztat Magyarországon, és személygépkocsik, SUV-ok és könnyű tehergépkocsik számára gyárt gumiabroncsokat. A Hankook a 7. legnagyobb abroncsgyártó a világon, 180 országban értékesíti a termékeit és 22 ezer embert foglalkoztat világszerte.

A Hankook Tire Magyarország Kft. 2018-ban mintegy 215 milliárd forint nettó árbevétel mellett 50 milliárd forintnyi adózott eredmény realizált.