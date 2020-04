Vannak vírusálló szektorok – az adótanácsadóknál izzanak a vonalak

Az új gazdaságvédelmi intézkedések, likviditási gondok, egyéb válságkezelési megoldások kapcsán a vállalatoktól egyre több megkeresés érkezik a nagy adótanácsadó cégekhez, amelyeknél eddig is jellemző volt az online működés, így nem okozott nagy fennakadást a személyes találkozók kivétele az üzletmenetből. Megkérdeztük a Big4 és néhány nagyobb adótanácsadással vagy azzal is foglalkozó irodát, mik a tapasztalataik az elmúlt hetek eseményei kapcsán.

„Nagy rutinunk van már az otthonról végzett munkában, de most először teszteltük tömegesen, hogy a napi feladatainkat zökkenőmentesen el tudjuk-e látni távmunkából. Március 13 óta minden kollégánk, aki teheti, home office-ból dolgozik, kerüljük a személyes érintkezést, de a munka nem állt le, sőt, sokan fordulnak hozzánk munkajogi, szerződéskötelezettségi és adózási kérdésekkel is” – mondta a Portfolio-nak Lőcsei Tamás a PwC Magyarország vezérigazgatója.

Lőcsei Tamás

Hogy a kormányzati döntések vállalati életre gyakorolt hatásairól naprakész információkkal rendelkezzenek az ügyfelek, a PwC online előadásokat tart számviteli szabályozási kérdésekről, elhalasztott beszámolókról, illetve arról is, hogy az áruforgalom szempontjából milyen exportot/importot érintő következményekkel járnak a korlátozások. „A könyvvizsgáló csapatunk általában is intenzív online kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel; van egy jól bejáratott rendszer, amely a beérkező és kimenő leveleket rendszerezi, emellett figyelmeztet a kötelezően kiküldendő értesítőkről, adatbekérésekről, ez most is nagyon praktikus a napi munkavégzés során” – tette hozzá Lőcsei.

Az Ernst&Young-nál szintén azt tapasztalták, hogy a jelenlegi helyzet hatására folyamatosan változó gazdasági, jogi- és adókörnyezetben egyre több kérdés merül fel az ügyfelekben, de úgy látják, hogy a válság ellenére egyelőre felvásárlások, és akvizíciók is indultak.

Az utóbbi hetekben is több project indult, rövidtávon egy átmeneti megtorpanás érheti az akvizíciós piacot a válság hatására, de a pénzügyi nehézségek miatt hamar megjelenhetnek az eladók a piacon

– írta az EY a Portfolio megkeresésére.

Összeségében úgy látják, hogy az adótanácsadás területén nem hozott jelentős változást a jelenlegi helyzet: „a bevallások eddig is elektronikusan készültek, amit szintén elektronikusan nyújtottunk be, a tanácsadói leveleket pedig e-mailben küldtük ügyfeleinknek. A személyes találkozók természetesen átkerültek az online térbe, ugyanakkor rendelkezésünkre állnak azok a digitális kommunikációs csatornák, amelyek zökkenőmentesen képesek helyettesíteni ezeket a megbeszéléseket.”

Az RSM Hungary cégcsoportnál úgy látják, hogy az „állami mentőövben” részesülő szektorok mellett, ha első hullámban nem is olyan látványosan, de mindenütt felbukkannak a kérdőjelek a beszállítói, munkavállalói, megrendelői oldalról felmerülő problémák, betervezett projektek átütemezése. „A járványhelyzet után a cégvásárlás extrém módon felpöröghet, a most nagyon kiélezett helyzetben lévő, de fejlődőképes cégek iránt nagy lesz az érdeklődés, az már most látható” – írta az RSM, ahol a digitalizációra az utóbbi években minden területen nagy hangsúlyt és erőforrást helyeztek, és segítették az ügyfeleik átállását is a digitális platformokra, felhőalapú megoldásokra.

„A krízis nagy tanulópénz lehet sokak számára, ahol a lehetőség meglett volna, de nem történtek meg ezek az innovatív beruházások, illetve az ehhez szükséges edukációs lépések. Digitális adózási megoldásokat nyújtó platformunknak például nagy előnye a felhőalapú működés, így egy Online számla 2.0 átállás nem igényel lokális változtatásokat a partnereinknél, minden módosítás helyszíni kiszállás és emberi kapcsolat nélkül digitálisan végig tud futni, távoli elérésen keresztül. Hasonlóképpen az áfabevallások elkészítése is szoftveres segítséggel futhat le, akár a NAV interfészen keresztül lefuttatott ellenőrzési pontok mentén, amellyel időt és kockázatot is csökkentünk egyszerre. A könyvelési, cégátvilágítási területen a digitális adattárházunk és dokumentumkezelési folyamatok segítik a partnereink munkáját és a mi munkavégzésünket is, hiszen minden dokumentumot, számlát, szerződést közvetlenül az adattárházunkon tudnak a kollégáink részére továbbítani” – tették hozzá az RSM-nél.

Az adótanácsadási üzletágnál már bőven az első állmami intézkedéscsomag bejelentése előtt elkezdődött az adófizetési kötelezettségek csökkentésére és halasztására irányuló kérelmek összeállítása az ügyfelek számára.

Ezek a megkeresések nem kizárólag azokból a szektorokból érkeztek, amelyet a legérzékenyebben érintett a helyzet (turizmus, vendéglátóipar), hanem számos más szektor is érzékeny károkat szenvedett el.

„Olyan helyzettel kell megbirkóznia munkáltatók és munkavállalók széles körének, melyre nem volt még precedens az elmúlt 30 évben. Jogi tanácsadóink számos kérdést válaszolnak meg, munkajogi, tranzakciós, szerződéses kapcsolatok átvilágítása és a vis major helyzetek kezelése terén.”

Az OrienTaxnál úgy látják, hogy bizonyos szektorokat nagyon súlyosan, lényegében teljes leállással ért a válság, míg más szektorokat áttételesen ér el a válság. „Igazából mindenkit rosszul érint a helyzet, így az azonnali hatásoknál jóval nagyobb lesz a mindenkit általánosan érintő hatás, amit csak mostanában fogunk igazán megérezni. Az OreinTax-nál is az online térben folyik tovább a működés, a munkák volumene nem esett vissza jelentősen, sőt a válságkezelés miatt egyes ügyfeleknél meg is nőtt” – mondta Radnai Károly, az OrienTax Adótanácsadó Zrt. partnere.

Radnai Károly

Radnai szerint az adómegtakarítás, az adó halasztásával kapcsolatos feladatok lettek most a legégetőbbek.

A likviditási gondokat legegyszerűbben a fizetendő adóelőlegek mérséklésével lehet kezelni, amit kérelmezni kell, de jelen környezetben valószínűleg ezzel nem lesz gond.

Egyes érintett szektorokban a járulékkötelezettségeket már elengedték és az OrienTaxnál arra számítanak, hogy ezt másokra is kiterjesztik. Áfa fizetésre a likviditási helyzetre tekintettel is lehet fizetési halasztást kérni, ez máskor elég bürokratikus folyamat szokott lenni, most arra számítanak, hogy ez gördülékenyebb lesz. Az áfa visszaigénylés gyakoriságát is lehet negyedévesről havira változtatni, ezt is kérelmezni kell.

Az OrienTaxnál a legnagyobb gondot a turizmusban látják, ott lényegében elment minden üzlet és komoly cash flow problémák vannak, megindultak a létszámleépítések. „A filmipar is leállt ugyan, de a bérmunkák nem magyar pénzből készülnek, ott likviditási gondok nincsenek, ott nem a filmgyártók hanem az alvállalkozók / stábtagok vannak bajban, mert a megrendelések leállásával megszűnt a bevételük is” – tette hozzá Radnai.

A WTS Klientnél az adótanácsadási és könyvelési munkákat folyamatosan el tudjuk látni, erre minden technikai lehetőség adott: „akár egy adóellenőrzést is le tudunk vezényelni, és a közelmúltban történtek is olyan ellenőrzéseink, ahol az ellenőrökkel nem kellett személyes kapcsolatba lépni” – mondta Lambert Zoltán, ügyvezető partner. „Ügyfeleink jelentős része, globális gazdálkodó, természetesen napi szinten kíváncsiak a kormány intézkedéseire, és arra, hogy a szolgáltatóiknál (így nálunk is) biztosított-e az üzletmenet folytonossága. A szállodaiparban, turizmusban egyértelműek a negatív jelek, de idővel minden szektort eléri a begyűrűző hatás. A jelenlegi kormány intézkedések jók és gyorsak, de tartunk tőle, hogy további intézkedésekre lehet szükség” – tette hozzá Lambert.

Kérdéseinkkel megkerestük a Deliotte Zrt. és a KPMG Magyarországot is, de ők nem kívántak élni a válaszadás lehetőségével.