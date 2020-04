Saját részvény vásárlásokról döntött az OTT-One

Elfogadta az OTT-One igazgatósága a korábban közzétett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat, így többek között a társaság 2019. évi üzleti beszámolóját, amelynek értelmében a cég árbevétele 2019-ben csaknem 70 százalékkal, több mint 2,8 milliárd forintra emelkedett, míg nettó eredménye 204 millió forint volt. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt vált szükségessé a közgyűlés megtartása helyett a rendkívüli eljárásmód. Új személlyel bővült a társaság igazgatósága, valamint felügyelő- és audit bizottsága, döntöttek saját részvény vásárlásokról és arról, hogy továbbra sem fizet osztalékot a cég.

Nyereséges évet zárt az OTT-One

Az OTT-One igazgatósága a 2020. április 10. napján hatályba lépett kormányrendelet értelmében, a jelenlegi járványügyi helyzet miatt szükségessé vált rendkívüli eljárásmód keretében döntött a korábban közzétett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokról. Ennek értelmében az OTT-One igazgatósága elfogadta a társaság 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amely alapján a társaság tavaly az előző évi mérleghez képest csaknem 70 százalékkal magasabb, több mint 2,8 milliárd forintos árbevételt ért el, EBITDA értéke pedig 309,2 millió forintról 446,6 millió forintra emelkedett.

Osztalékot nem fizet, saját részvény vásárlások jöhetnek

Az igazgatóság döntött az osztalékfizetés kérdéséről is, amely alapján a társaság az előző évek gyakorlatához hasonlóan, továbbá a jelenlegi gazdasági környezet okán a 2019-es eredményét is a növekedéshez szükséges beruházások finanszírozására kívánja fordítani, így az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. Ugyancsak döntés született a saját részvény-vásárlásról is, amely kapcsán a társaság igazgatósága felhatalmazást kapott az esetleges jövőbeni saját részvény-vásárlásra.

Új tag az igazgatóságban

Új taggal bővült a társaság igazgatósága, valamint felügyelő- és audit bizottsága is.

A társaság igazgatósága Nyiri Balázs március végi lemondása nyomán Dr. Pozsgay Pétert, jogász-közgazdászt választotta új igazgatósági tagjává, aki már több éve látja el az OTT-One jogi képviseletét. A felügyelő- és audit bizottsága két fővel bővült: dr. Szabó-Kovács Réka, szakjogász az OTT-One március végén megtartott rendkívüli közgyűlésén került megválasztásra, Farkas Tibor Norbert megbízatásáról pedig – aki jelenleg a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatójának főtanácsadójaként és kormányzati kapcsolattartójaként tevékenykedik, illetve 2004 óta dolgozik üzleti tanácsadóként, 2010 óta külföldi piacépítésben is részt vesz, különös tekintettel Oroszország, Kína és az Egyesült Arab Emírségek területén – a mai napon döntött a társaság igazgatósága.

A tervek

A cég alapvető stratégiája a magas hozzáadott értékű, innovatív megoldások, technológiák fejlesztése és értékesítése, valamint a kapcsolódó piacok felkutatása és szolgáltatások nyújtása. Az OTT-One jövőbeni fókuszterületei között az olyan területek szerepelnek, mint a képfelismerési algoritmusok, a gépi tanulási megoldások és speciális AI technológiák, valamint a SmartCity technológiák területe. Ezek mellett kiemelt figyelmet élvez az OTT-One stratégiájában a társaság saját fejlesztési online oktatási platformja, valamint a hagyományosabb ipari megoldások és tevékenységek.

A társaság egyik legfőbb célja továbbá, hogy 2020-ban sikeresen lebonyolítsa a már megkezdett nyilvános tőkepiaci tranzakciót, amely amellett, hogy támogatná a társaság növekedési terveit, lehetőséget biztosítana a prémium kategóriába való átsorolására is.

A koronavírus hatása

A jelenlegi járványügyi helyzet hatásai kapcsán elmondható, hogy az OTT-One tevékenységéből eredően a hazai és nemzetközi szinten bevezetett intézkedések kedvezőtlen gazdasági hatásai nem jelentkeznek - áll a cég közleményében.

Az OTT-One menedzsmentje továbbá felmérte a járvánnyal kapcsolatos üzleti-, pénzügyi-, likviditási kockázatokat, és arra a megállapításra jutott, hogy a felmért kockázatok kezelésével a vállalkozás folytatása biztosított.