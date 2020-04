Megint durvult a világban a koronavírus járvány, Oroszországért is aggódhatunk

A világban immár 2 millió 60 ezer főnél jár az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, és sajnos már 137 ezren elhunytak a betegségben, de közben 512 ezren ki is gyógyultak belőle.

A napi esetszámok gyorsulása sajnos nem jó jel, de a Húsvét miatti adatjelentési csúszásoknak (pl. francia adatok körüli bizonytalanságnak) is lehet benne szerepe.

Messze a legtöbb fertőzött az Egyesült Államokban van, 639 ezer, hiszen ott már 3 millió 242 ezer tesztet is elvégeztek. Bár Trump szerint már túl van a járvány csúcsán az ország, a napi új megbetegedések száma még mindig 30 ezernél jár és egyelőre csak a trend gyors megtöréséről van szó. Az amerikai elhunytak száma sajnos már 28 ezer felett jár.

Napok óta felhívjuk a figyelmet az orosz helyzet durvulására és ezt az alábbi ábra is jól mutatja: meredeken emelkedik a hivatalosan bevallott adatok szerint is a koronavírusos esetek száma és az elhunytaké is.