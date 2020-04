Megyénként láthatjuk, mennyi kórházi ágy vár a koronavírusos betegekre

A kormány készül arra, hogy a járvány a tömeges megbetegedések szakaszába lép. Megyénkénti bontásban közöl adatot a kormány arról, hol mennyi ágyat készítenek fel a koronavírusos betegek számára – írja a koronívirus.gov.hu kormányzati oldal.

A járvány elleni egészségügyi védekezés egyik legfontosabb eleme, hogy a kórházak országszerte felkészülnek a tömeges megbetegedésekre, több ágyat kell felszabadítani arra az esetre, ha tömegével kell majd ellátni betegeket a kórházban.

A több ütemben zajló, hetek óta tartó munka célja, hogy Magyarország egész területén minden nagyobb kórházban legyen elég hely, elég ágy, ha a tömeges megbetegedések szakaszába lépnénk, és egy-egy kórháznak akár több száz beteget kellene ellátnia - írják az oldalon.

Az április 19-ig biztosítandó 50%-os ágykapacitás összesen 32.900 ágyat jelent, a következő ütemben tervezett 60%-os ágykapacitás összesen 39.500 ágyat jelent, amelyeket koronavírusos betegek ápolására biztosítanak szükség esetén.

A kórházak már eddig is bővítették kapacitásaikat, sok ágyat felszabadították már mostanra is. Most egy újabb lépcsőfok következik a felkészülésben. Ezen a héten, április 19-ig a kórházaknak 50%-os ágykapacitást kell előkészíteni. Tehát 100 kórházi ágyból 50 ágyat kell felszabadítani a koronavírus-fertőzöttek kórházi ellátására. A következő ütemben ezt 60%-ra kell majd növelni.

A kórházak megkapták az intézményükre vonatkozó megcélzott ágyszámot, ugyanakkor egy-egy megyén belül - a megyére előírt ágykapacitást megtartva – a kórházak egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak.

Mindez tehát nem jelenti azt, hogy az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelő orvos illetve orvosi konzílium dönt szakmai protokoll szerint – emelik ki.

A címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba.