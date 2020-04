Trump szerint túl van az ország a koronavírus járvány csúcsán, ezért ma bejelenti az újraindítási tervét

Az adatok arra utalnak, hogy az ország túl van a járvány csúcspontján - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Fehér Házban az új típusú koronavírus járványára vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján.

Ma jön az újraindítási terv

Leszögezte: a vírus és a járvány elleni küzdelem folytatódik, de szerinte a járvány féken tartását célzó eddigi stratégia - amelyet agresszívnak nevezett - "működik, és nagyon is jól működik, noha továbbra is ébereknek kell lennünk". Bejelentette, hogy csütörtökön előterjeszti az ország gazdasági újraindítását felvázoló kormányzati tervet.

Ismét hangsúlyozta, hogy az ország gazdaságát csakis a tagállamok kormányzóinak egyetértésével indítja újra. Arra a felvetésre, hogy ez nem jár-e újabb megbetegedésekkel és halálozásokkal, azt válaszolta, hogy halálos áldozatok vannak egy lezárt országban is. Úgy vélekedett, hogy a lezárással járó lélektani problémák, a munkahely elvesztése miatti öngyilkosságok szintén aggodalomra adnak okot.

A sajtókonferencián Deborah Birx, a munkacsoport egyik orvos tagja elmondta, hogy az ország egészét tekintve javul a járványhelyzet. "Kilenc olyan tagállam van, ahol kevesebb, mint ezer Covid-19-es beteget kezelnek, és naponta kevesebb, mint 30 új fertőzöttet regisztrálnak" - mondta. Mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy változatlanul fontos és szükséges betartani a társadalmi távolságtartás előírásait.

A csütörtök reggeli adatok szerint az Egyesült Államokban már 640 ezer közelében járt a koronavírussal megfertőzöttek száma úgy, hogy országszerte mát 3 millió 242 ezer tesztet végeztek el. Amint az alábbi ábrán látszik,

a napi új fertőzéses esetszám meredek emelkedési trendje már megtört, de még mindig magas, napi csaknem 30 ezer új fertőzöttről beszélhetünk.

A járvány gócpontjának számító New York államban már sajnos csaknem 11 ezren hunytak el a betegségben, a többi tagállamban legfeljebb ezren, így az egész országban 28 ezer felett jár már a halottak száma.

Még több védőfelszerelés kell

Trump felsorolta, hogy a kormányzat eddig milyen védőfelszereléseket és milyen mennyiségben szerzett be, és adott tovább a tagállamoknak. Több mint 39 millió N95-ös, tehát orvosi alkalmazásra szánt szájmaszkot, 431 millió védőkesztyűt, több mint tízmillió védőköpenyt említett, s megjegyezte, hogy a General Motors befejezte az első lélegeztetőgép gyártását, amely 11 nap alatt, a gyár indianai üzemében készült el.

Elmondta, hogy tárgyalt egészségügyi és pénzügyi szakemberekkel, s valamennyien aláhúzták, hogy még több védőfelszerelésre és vírustesztre van szükség.

„Nagy, kövér csekkek” az én nevemmel

Az elnök kifejtette: az arra jogosult állampolgároknak megkezdték a gazdaságélénkítő csomagtervből biztosított csekkek postázását. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: "nem is nagyon tudott" arról, hogy a csekkeken rajta van az ő neve is.

De hozzátette: az emberek biztosan "nagyon örülnek majd a nagy, kövér, és csodálatos csekknek, amelyen rajta van az én nevem is".

Megint szidta a WHO-t

Trump kitért az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) munkájára. Egy nappal korábban jelentette be, hogy Washington felfüggeszti a WHO-nak nyújtott amerikai hozzájárulás átutalását. A döntését bírálókra utalva szerdán este azt mondta: "tragikus, hogy más nemzetek megbíznak a WHO-ban". Hozzáfűzte: "tessék megnézni, mi történt Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban!"

A WHO "tragikus hibájának" tudta be az ezekben az országokban kialakult járványhelyzetet. "Az az érzésem, hogy (a WHO-nál) pontosan tudták, hogy mi történik" - jelentette ki.

Figyelmeztette a két házat

Az elnök figyelmeztette a kongresszust: berekesztheti mindkét ház munkáját, amennyiben a demokraták késleltetik a kormányzat által javasolt tisztségviselők kinevezésének megtárgyalását.

"Sok pozícióban nincs megfelelő számú szakember a járvány elleni küzdelemhez, mert még nem kaptuk meg a kinevezésekhez szükséges (kongresszusi) beleegyezést" - mondta, hozzátéve, hogy a kongresszus munkájának felfüggesztése lehetővé teszi majd számára a kinevezéseket. Arról nem beszélt, hogy milyen jellegű kinevezések maradtak el kongresszusi hozzájárulás hiányában.

Bezárnak a vágóhidak, húsfeldolgozók, sokan aggódnak az élelmiszer-ellátásért

Az Egyesült Államokban az új típusú koronavírus járványa miatt bezárnak a vágóhidak és a húsfeldolgozók, ennek következtében sokan aggódnak az élelmiszer-ellátásért.

A nagy agrárállamokban - Iowában, Dél-Dakotában, Pennsylvaniában - egymás után zárnak be a vágóhidak és a nagy húsfeldolgozó üzemek. Részben mert a dolgozóik között sokakat diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, részben pedig a járvány terjedése miatti elővigyázatosság okán.

Olyan nagy húsfeldolgozók zártak be, mint a virginiai Smithfield dél-dakotai gyára, vagy Iowában a Tyson Food. A dél-dakotai üzem például az amerikai piac egészének több mint 5 százalékát látja el húsáruval. De zártak be húsfeldolgozókat Coloradóban, Georgiában, Arkansas államban is. Az egyik nagy húsfeldolgozó elnök-vezérigazgatója, Kenneth Sullivan a napokban arra figyelmeztetett, hogy "komoly, talán katasztrofális" következményei lehetnek a bezárásoknak, s veszélybe kerülhet a folyamatos élelmiszer-ellátás is.

Nem kell aggódni a tárca szerint

Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter a szerda esti fehér házi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az ország élelmiszer-ellátása a járvány idején is biztosított.

Azoknak az amerikaiaknak, akik aggódnak, hogy nem lesz elégséges jó minőségű élelmiszer, azt mondhatom: az amerikai élelmiszerkészlet nagy, megfelelő és biztonságos

- mondta a miniszter. Egyúttal dicsérte az élelmiszer-feldolgozókat, hogy gyorsan és rugalmasan álltak át az éttermi szállításról az élelmiszerboltok ellátására. A tárca közleménye egyben megnyugtatni igyekezett az aggódókat, azzal érvelve, hogy az élelmiszer-termelés az Egyesült Államokban nem csupán néhány helyen összpontosul, s ez azt jelenti, hogy "az ellátás egészében nincs zavar".

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) megszólaltatta az Iowai Egyetem egyik közgazdászát, Dermot Hayest, aki kifejtette: "a kereskedelemben több hónapra elegendő készletek állnak rendelkezésre húskészítményekből, annál is inkább, mert az éttermi rendelések leálltak".

A sertéstenyésztők országos szövetsége szerint a járvány legalább ötmilliárd dolláros veszteséget okoz idén az ágazatnak. Hasonlóképpen nyilatkozott a tejtermelők országos szövetsége is.

Már látszanak a súlyos recesszió jelei

Az Egyesült Államokban azonban nemcsak az agráriumban, hanem a gazdasági élet több szektorában is már erőteljesen mutatkozik a recesszió. Elemzők által történelminek minősített szintre zuhant az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom. A szövetségi kereskedelmi minisztérium szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a ruházati boltok forgalma felére csökkent, a bútorok és az új gépkocsik értékesítése a negyedére esett vissza. A tárca kimutatása szerint a kisboltok és az éttermek forgalma 8,7 százalékkal csökkent, s elsöpörte az elmúlt négy évben tapasztalt növekedés eredményeit.

Egyedül az élelmiszerboltok mutattak fel forgalomnövekedést. Márciusban 27 százalékkal gyarapodott a vásárlók tábora, az amerikaiak akkor rohamozták meg ugyanis a boltokat, és vásároltak fel nagy mennyiségeket az alapvető termékekből.

