Koronavírus: kirúgásokba kezdett a Spar a különadó miatt

A kormány a napokban hirdette ki, hogy májustól extrasarcot ró ki, sávos különadóval sújtja a veszélyhelyzet végéig az 500 millió forintnál nagyobb éves árbevételű kiskereskedelmi üzleteket. A kormány azért vetette ki az adót hivatalosan a bankokra és a kereskedelmi cégekre, hogy abból nagy költségvetési mentőcsomagot hozzon létre, amellyel megmentenek cégeket és munkahelyeket.

A leépítés hírét a 24.hu kérdésére megerősítette a Spar, hozzátéve, hogy "a korábban felduzzasztott létszám visszanyeséséről" van szó. A járvány kapcsán az elmúlt hetekben tapasztalt forgalmi kiugrások menedzseléséhez több dolgozóra volt szükségük, hogy garantálni tudják az ellátásbiztonságot – írták. Erre utalt április másodikai sajtóközleményük is, amely szerint csaknem 900 új dolgozót vett át más szektorokból a Spar a megelőző két hétben, hogy azonnali munkalehetőséget biztosítson országos hálózatában az álláskeresőknek.

Válaszuk szerint annyi történik a cégnél, hogy visszatérnek a 2020. március eleji tervlétszámukhoz. Indoklásul ezt írták:

a pluszlétszám fenntartására a különadó bevezetése miatt a továbbiakban nincsen lehetőségünk.

Arra a kérdésre azonban, hogy pontosan hány embert küldenek el, nem válaszoltak. Próbálták megtudni azt is, hogyan érinti a Spart a havi majdnem 1 milliárd forintos különadó. Válaszuk szerint az nem okoz likviditási problémát, kiemelték azonban, hogy egy számukra is "rendkívül nehéz időszakban született meg a döntés" a különadó-befizetési kötelezettségről. Mert bár márciusban és áprilisban valóban volt néhány erőteljesebb forgalmú napjuk, összességében súlyos többletkiadásokkal járt ez az időszak a vállalat számára.

Több milliárd forint értékben költöttek a járvánnyal összefüggő döntésekre, a munkavállalóknak extra juttatásokat vezettek be, pluszlétszámot foglalkoztattak, túlóraköltségeket fizettek, éjszakai árufeltöltést finanszíroztak, toborzási költségeket fizettek, áruházi tájékoztató anyagokat gyártattak, vásárlói tájékoztató kampányt indítottak, plexifalat építettek a kasszákhoz a pénztárosok védelmére, maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőszert szereztek be a munkavállalóknak, extra takarításokat rendeltek meg, home office eszközöket szereztek be, elsősorban az IT-területen, növelték a munkavállalói buszjáratok számát a munkatársak védelme érdekében. Ezen kívül árfolyamveszteségük is volt, írta a Spar. A cég adóelőleg-mérséklést egyelőre nem kér.

Viszont jelentős költségmegtakarítási programot indított el, hogy ki tudja gazdálkodni a befizetendő különadó összegét.

Első körben a szolgáltatói és szállítói szerződéseket fogják újratárgyalni, illetve futó és jövőbeli beruházásaik létjogosultságát is felülvizsgálják. Végezetül leszögezték, a stabil működéshez szükséges munkahelyeket nem fogják megszüntetni.

