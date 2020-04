Koronavírus: sokkal többen haltak meg Kínában, mint eddig hittük

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 428 esetet tartottak nyilván péntek reggel. A halálos áldozatok száma Vuhanban egy korrekciót követően 1290 fővel 3869-re nőtt, amivel 4600 fölé kerülhet az országos halálesetek száma. A betegségből már 78 445-en felgyógyultak.

Kína

Felfelé javította az új koronavírus-fertőzöttek és a fertőzésből adódó halálozások számát a közép-kínai Vuhan, ahonnan a járvány tavaly év végén elindult - adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség pénteken. A 11 milliós városban az új koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunytak számát további 1290-nel 3869-re korrigálták, a betegekét pedig 325-tel 50 333-ra javították. A vuhani esetek ezzel az ország szárazföldi részén regisztrált 82 367 megbetegedés mintegy kétharmadát teszik ki.

A vuhani vezetés a korábbi adatok pontatlanságát a város egészségügyi ellátórendszerének túlterheltségével indokolta. A pénteken közölt számokat a Hszinhua jelentése szerint a vuhani járványügyi központ, a város temetkezési szolgáltatási, valamint kórházfelügyeleti rendszere által rendelkezésre bocsátott adatok alapján kalkulálták, javítva a többször beleszámolt, és a korábban kihagyott fertőzéseket.A halálozások számának felfelé javítását továbbá azzal magyarázták, hogy egyrészt az otthon történt haláleseteket korábban nem jegyezték, másrészt egyes egészségügyi intézmények csak későn vagy egyáltalán nem jelentettek bizonyos fertőzéseket.

A kínai vezetést sokan vádolják azzal, hogy megpróbálta elkendőzni a járvány súlyosságát, és a valósnál kevesebb megbetegedésről számolt be az ország területéről. Peking rendszeresen megismétli, hogy átlátható és nyílt módon kezelte a rendelkezésére álló adatokat, és azokról megfelelő időben tájékoztatta a nemzetközi közösséget, valamint a témában illetékes szervezeteket, köztük az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO).

A napi adatok hétvégi emelkedését követően az elmúlt napokban ismét mérséklődött az újabb megbetegedések száma Kína szárazföldi területén, ahol csütörtökön 26 újabb pácienst diagnosztizáltak a Covid-19-cel, közülük 15-en érkeztek külföldről. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtöki közlése szerint továbbá 66 panaszmentes vírushordozót azonosítottak az elmúlt egy nap során. Újabb halálozás nem történt.

Világ

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 158 250-et péntek reggelre, miközben világszerte 144 243-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 543 732-en épületek fel belőle - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből. Csütörtök reggel 2 064 115 volt a fertőzöttek száma, 137 020 a halálos áldozatoké és 512 092 a gyógyultaké. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen. Kína ma jelentős mértékben húzta fel a betegstatisztikáit.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek. A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 671 331. A halálos áldozatok száma 33 284, a gyógyultaké 56 236. Eddig 3 401 064 tesztet végeztek el, ebből 550 579-et a járvány által leginkább sújtott New Yorkban.

Spanyolországban 184 948-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 19 315-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 74 797-re. A járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása várható. Salvador Illa egészségügyi miniszter hangsúlyozta: a járvány terjedésének lassulása jelzi, hogy jó az irány, de még mindig óvatosnak kell lenni, hogy ne alakuljon ki újabb hulláma a fertőzéseknek.

Olaszországban 168 941-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 22 170-re a halálos áldozatoké. A gyógyultak száma 40 164. A kormány a mindennapi élet lassú, fokozatos, lépésről lépésre zajló újraindítását szorgalmazta.

Franciaországban 147 091 fertőzöttet és 17 941 halálos áldozatot tartottak nyilván péntek reggel. A gyógyultak száma 33 327. Emmanuel Macron elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.

Németországban 137 698 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 4052 elhunyt. A gyógyultak száma 77 000. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdán kötött megállapodása szerint április 20-án megkezdik a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását.

Az Egyesült Királyságban 104 147 dokumentált fertőzött és 13 759 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 377. A brit kormány közölte, hogy a következő három hétben még nem enyhíti az új koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokat.

Iránban 77 995 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4869, 52 229-en pedig felgyógyultak a betegségből.

Törökországban 74 193-an fertőződtek meg, a halottak száma 1643, a gyógyultaké pedig 7089.

Címlapkép: Getty Images