Koronavírus: több válságforgatókönyvet is összeállít a pénzügyi akciócsoport

Több válságforgatókönyvet is összeállít a pénzügyi akciócsoport - mondta a koronavírus-járvány következményeinek enyhítésére utalva a Világgazdaságnak a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára.

Gion Gábor a lap pénteki számában megjelent interjúban a gazdaság újraindításával kapcsolatban úgy vélekedett, legalább másfél év kell a gazdasági folyamatok teljes újraépülésére, és korábbiakban bevett megoldások nem működhetnek: makroszinten a külső erőforrásoktól való magas szintű függés, mikroszinten a minimális készletezés rendkívül sérülékennyé tesz országokat, vállalatokat.

A költségvetési hiánycéllal kapcsolatban azt mondta, különböző szcenáriókkal dolgoznak, ezek között szerepel az is, hogy a korlátozások az év végéig is eltarthatnak, de a most valószínűsíthető forgatókönyvek szerint tartható a 3 százalék alatti hiány. Hozzátette, jó megközelítésnek tartja, ha nem kapkodva öntik a pénzt a gazdaságba, hanem még a rossz időben is igyekeznek megtartani a fiskális fegyelmet.

Beszélt arról is, hogy egyelőre nincs napirenden más iparágak bevonása a bankszektorra és a kiskereskedelemre kivetett különadók rendszerébe.

