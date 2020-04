Koronavírus-válság: Óvatosan a fiskális élénkítéssel!

Kertész Krisztián, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Cikk mentése Megosztás

Nagy érdeklődéssel olvasom a hazai közgazdászok véleményeit a jelen helyzetről, a válságkezelés lehetséges módjairól. A javaslatoknak azon részével teljes mértékben egyetértek, ami az expanzív, proaktív és jelentős volumenű monetáris politikai élénkítéseket szorgalmazta és szorgalmazza, és egyetértek a jegybank eddig megvalósított módszereivel, eszközeivel is, azonban azokkal a véleményekkel ezúton is szeretnék vitatkozni, amelyek a nagy volumenű költségvetési hiánynövelést, valamint a kiadások részben szociális alapú elköltését is szorgalmazzák.