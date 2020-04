Müller Cecília: még emelkedik a koronavírus járványgörbe Magyarországon

Erre a relevánsnak tűnő kérdésre Müller Cecília úgy válaszolt: ez az arány kb. megegyezik a nemzetközileg megfigyelhető adatokkal (40-50% az arány a legtöbb országban).

A tájékoztató korábbi részében még arról beszélt, hogy a fertőzöttek 80%-a tünetmentes, így nem világos, hogy a kérdés és a rá adott válasz pontosan mit jelent. Jelenleg az 1916 főnyi összes fertőzöttből 250 gyógyult, 189 elhunyt, így az aktív esetek száma 1477 fő, és mivel a mai adatok szerint közülük 784 van kórházban, így a valójában az aktív fertőzöttek 53%-a van kórházban. Feltehetően ezt igyekezett megerősíteni Müller Cecília azzal, hogy ez nemzetközi adatok alapján normálisnak mondható. Hozzá kell azonban tenni, hogy ennél sokkal kisebb arányban kerülnek kórházba nemzetközi szinten a diagnosztizált betegek közül, ami szintén arra vezethető vissza, hogy Magyarországon kifejezetten kevés tesztet végeznek el, ami alacsony esetszámot eredményez és így a 189 halálozási szám az 1926 esethez képest az egész régióban kiugróan magas, 9,9%-os halálozási rátát produkál.

A tisztifőorvos jelezte: Magyarországon is az a gyakorlat, hogy az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon maradnak és 14 napon belül le is fut a betegség. Most 61 fő van lélegeztetőgépen, de vannak olyanok is, akik intenzív osztályon vannak, de nem szükséges a lélegeztetésük. Konkrét számot nem említett.