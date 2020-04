Öt ábra arról, hogyan forgatja fel fenekestül az életünket a koronavírus

Jelentősen megváltoztatta a koronavírus a mindennapokat és nagyon úgy tűnik, hogy sokáig kihathat még az emberek életére. A McKinsey egy friss felmérése szerint az emberek a következő időszakban kevesebb időt akarnak munkával, és sokkal többet szórakozással tölteni, már amennyire ezt a négy fal engedi. Világszinten az az általános várakozás, hogy a koronavírus hatását a hétköznapokra és az emberek pénzügyeire még hónapokig érezni lehet, a kieső jövedelmek miatt sokan csak a legszükségesebb termékeket tervezik venni még jó ideig. A felmérésből kiderül az is, hogy az európai emberek a legkevésbé optimisták a gazdaság koronavírus utáni gyors talpraállásával kapcsolatban.

Világszinten érzik az emberek a koronavírus gazdasági hatásait. A McKinsey felmérése szerint az európai országok a legkevésbé optimisták a jövővel kapcsolatban, míg Kína a legkiemelkedőbben az (összesen 38 ország fogyasztói hangulatát mérték fel). Érdekes az is, hogy az országok haladnak a fertőzési görbén keresztül, sokan többet költenek, még úgy is, hogy világszinten a fogyasztás visszaesett a diszkrecionális kiadások kapcsán. Az online vásárlások szinte mindenhol megugrottak, de ez önmagában még nem ellensúlyozza a fogyasztás világszinten bekövetkező visszaesését.

Kevésbé optimista a világ

A tanácsadó cég által végzett felmérés szerint az európai lakosok a legpesszimistábbak jelenleg a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban, ami nem annyira meglepő, tekintve, hogy az itteni országokat különösen súlyosan érintette a koronavírus. Ehhez képest az afrikai, ázsiai és amerikai régiók és országok már sokkal pozitívabbak. Közülük is kiemelkedik Kína, ahol a legoptimistábbak az emberek azzal kapcsolatban, hogy az országuk gazdasága hamar kilábal a mostani helyzetből.

A kínaiak optimizmusa olyan szempontból érthetőbb, hogy náluk hamarabb jelentkezett a vírus, így hamarabb is jutottak el oda, hogy a gazdaság egy-egy szegmense újra tudjon indulni.

Forrás: McKinsey.com

Csökkenő jövedelem

A felmérés eredményei szerint az emberek többsége a koronavírus jelentős negatív hatásával számol a jövedelemére nézve. A globális válaszadók 30-50%-a úgy véli, hogy háztartásuk jövedelme a következő két hétben is csökkenni fog, és csak kevesen számítanak arra, hogy növekedne. A jövedelmek kapcsán is a kínaiak a legoptimistábbak, 30%-uk arra számít, hogy bérük emelkedni fog, ugyanakkor 37% még mindig inkább bércsökkentésre számít. Az országok következő csoportjában van az USA, a legtöbb európai ország, Japán és India, ahol a válaszadók 25-49%-a számít jövedelemcsökkenésre. Az utolsó csoportban pedig Brazília, Dél-Afrika, Németország és Dél-Korea van, ahol az emberek több mint fele (54-63%) számít csökkenő bevételekre.

Forrás: McKinsey.com

Akik optimistábbak, többet költenek

Azt lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol nagyobb az optimizmus annak kapcsán, hogy milyen gyorsan lábal ki a gazdaságuk a koronavírusból, nagyobb azok aránya is, akik többet költenének a következő 2 hétben. Ilyen ország például Kína, míg sok európai országban az emberek kevesebbet terveznek költeni.

Forrás: McKinsey.com

Alap dolgokra még mindig költenek az emberek, mint étel, háztartási kellékek, higiéniai termékek és még olyan termékekre is, amelyek az otthoni szórakozás lehetőségét teremtik meg. Összességében azonban a nem létszükségletű termékekre jóval kevesebbet költenek az emberek. Néhány ilyen terméknél és szolgáltatásnál drasztikus a visszaesés, ilyen az étterem, felszerelések, cipő, ékszerek, utazás és az otthonon kívüli szórakozás.

Ezzel együtt azonban ahogy haladnak az országok a járványgörbén, úgy van egyre több olyan hely, ahol már növekedő költéseket látni. A kínai fogyasztók például az alaptermékeken kívül egyre többet költenek kiegészítő dolgokra is, mint kisállat-szolgáltatások, fitnesz és wellness. A kínaiak vásárlói kosarán az is látszik, hogy a vírus csúcspontját követően 30%-kal kevesebbszer vásároltak be, de sokkal nagyobb értékben élelmiszerekből.

Sokáig kihat még a koronavírus az emberek életére

A megkérdezettek arra számítanak, hogy még sokáig fogjuk érezni a koronavírus hatását az életünkben. Globális szinten az emberek 75%-a véli úgy, hogy a koronavírus még több mint 2 hónapig hatással lesz az életükre, ezen belül is 50%-uk szerint ez több mint 4 hónap is lehet. Még az olyan országokban is több mint 2 hónapra számítanak, mint Kína és az USA, ahol a legoptimistábbak voltak az emberek a gazdaság talpraállásával kapcsolatban. Az itteni válaszadók fele szerint a pénzügyeikre több mint 4 hónapig lesz még hatással a koronavírus. Azok az európai országok, ahol a koronavírus mondhatni kisebb erővel csapott le eddig (például a britek, franciák, németek), egy kicsit optimistábbak és az ottani emberek „csupán” 60%-a gondolja azt, hogy pénzügyeire több mint 2 hónapig lesz hatással a vírus. Japánban és Dél-Koreában minden megkérdezett több mint 2 hónapos töréssel számol.

Forrás: McKinsey.com

A szabadidőnket is másképp töltjük

A válaszok alapján az emberek világszerte kevesebb időt terveznek munkával tölteni és többet szórakozni a következő 2 hétben, ideértve a digitális és videótartalmakat, híreket és közösségi médiát. jelentős kivétel ez alól Kína, ahol az emberek sokkal több időt terveznek munkával tölteni.

Forrás: McKinsey.com

