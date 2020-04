Így hat a munkaerőpiacra a koronavírus-járvány - Van, ahol némi növekedésre is lehet számítani

Ha van a jelenlegi veszélyhelyzetnek pozitív hozadéka, akkor az az, hogy rugalmasabbá fog válni a munkaerőpiac - vallja Rónai Dániel. A Gi Grouphoz tartozó, toborzással, kiválasztással, illetve tanácsadással foglalkozó Wyser magyarországi vezetője többek között a koronavírus-járvány munkaerőpiaci hatásairól, a gazdaságot érintő kormányzati intézkedéskről, valamint arról beszélt a Pénzcentrumnak, milyen skillekre van most igazán szüksége egy jó vezetőnek.

"Valóban fellendülőben van az SSC-szektor. Ennek egyrészt az az oka, hogy egy csomó cég kiszervezi a folyamatait, mert ezzel jelentősen tud költséget csökkenteni. Illetve ott jellemzően olyan munkakörökről van szó, amikre mindig szükség van, másrészt nagyrészt otthonról végezhető munkakörök, ezért nem érinti őket különösebben ez a helyzet. Legalábbis rövidtávon" -mondta a Pénzcentrumnak Rónai Dániel, a Gi Grouphoz tartozó, toborzással, kiválasztással, illetve tanácsadással foglalkozó Wyser magyarországi vezetője.

A szakértő arról is beszélt a portálnak adott interjújában, lesz-e a jelenlegi helyzetnek pozitív hozadéka, mely iparágakban lehet növekedésre számítani, de kitért arra is, hogy a mai munkaerőpiacon milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie egy versenyképes vezetőnek. A szakember úgy gondolja, nem minden cég fog tudni talpon maradni, és ha a vírus lecseng, és a gazdaság újra beindul, akkor is időbe fog telni, mire felveszik a munkaerőt azok a cégek, ahol el kellett küldeni az embereket, újra ki kell építeni az ügyfélbázist. A teljes cikket a Pénzcentrum oldalán lehet elolvasni.