Még mindig nagyon hasít a felhő az SAP-nál

Mind a bevétel, mind a működési eredmény szintjén növekedésről számolt be az SAP az első negyedévre az előző év azonos időszakához képest. Ez annak köszönhető, hogy még a koronavírus járvány globálissá válása előtt, az év első két hónapja erősre sikerült és bár a járvány miatt az új szoftverértékesítések megtorpantak, a cloud bevételek kétszámjegyű ütemben növekedtek.

Jól indult az év az SAP-nál, erős volt az első két hónap, a koronavírus-járvány globálissá válását megelőzően. Bár az új szoftverértékesítések megtorpantak márciusban, miután az ügyfelek elhalasztották a vírus által okozott bizonytalanság miatt a vásárlásokat, a cloud szolgáltatásoknak köszönhetően a bevételek még így is növekedni tudtak és jobban előre is jelezhetők, még a válság közepette is az előfizetéses konstrukciók miatt.

A negyedév fontosabb számai (IFRS):

Az SAP bevétele 2020 első negyedévében 6,52 milliárd euró lett, ami 7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest

A cloud bevételek 2 milliárd euróra rúgtak, ez 29 százalékos növekedés év/év alapon és 31 százalék a súlya az összbevételben

Az új szoftver licensz értékesítések 31 százalékkal zuhantak, ezzel a szoftver licensz és támogatás üzletág bevétele 3 százalékkal csökkent

A működési eredmény szintjén 1,2 milliárd eurós nyereséget könyvelt el az SAP, szemben a bázisidőszaki 136 millió eurós veszteséggel (amit akkor a reorganizációhoz kapcsolódó költségek okoztak)

Az adózás előtti eredmény 1,12 milliárd euró lett, az adózott eredmény 811 millió euró, az egy részvényre jutó eredmény pedig 0,68 euró

A tisztított nettó eredmény 1,02 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 1,07 milliárd euróról.

A negyedéves eredményeket értékelve a cég vezérigazgatója, Christian Klein elmondta, hogy a földrajzi és a szektorok szerinti diverzifikációnak, valamint az üzleti modellnek, amivel nagyobb arányban előrejelezhető a bevételeinek alakulása, jól pozícionált a cég a jelenlegi időszakban és megerősödve kerülhet ki abban az új korszakban, ami következik.

A menedzsment hozzátette, hogy a tavalyi év után továbbra is 1,58 eurós részvényenkénti osztalékot javasolnak, ami a jelenlegi árfolyammal számolva 1,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az SAP árfolyama 2,4 százalékot esik a ma reggeli kereskedésben.

