Müller Cecília: lehetséges, hogy nem alakul ki immunitás a koronavírussal szemben

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos elmondta, hogy jelenleg nem lehetünk benne biztosak, hogy a betegség után mindenkiben kialakul az immunitás, mert a vírus eltérően viselkedik mindne szervezetben, és külföldön már volt példa újrafertőződésre. Magyarországon még nem volt ilyen, mindenesetre a már egyszer gyógyult betegek újra karanténba kerülnek, ha kontaktszemélynek minősülnek. Elmondta azt is, hogy az ápolási idő akár több hét is lehet. Kiss Róbert rendőr alezredes arról tájékoztatott, hogy folyamatosan érkeznek védőfelszerelések és lélegeztetőgépek az országba: tegnap 4 szállítmány jött, és ma is várhatóak további eszközök.