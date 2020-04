Koronavírus: nagyon furcsán alakul a magyar járvány

Magyarországon nem növekszik túlságosan gyorsan a diagnosztizált koronavírusos esetek száma, azonban a halálozások száma és a nyers halálozási ráta nyugtalanítóan alakul. Megnéztük, mi a helyzet a régióban.

Magyarországon a 2300-at közelíti a diagnosztizált koronavírusos esetek száma, miközben 239-en hunytak el eddig a koronavírussal összefüggésben. Ebből 10% feletti nyers halálozási ráta adódik, ami kifejezetten magasnak számít. Olyan magasnak, mint amilyet a túlterhelt egészségügyi rendszerű országokban láthatunk, ahol nem jut megfelelő ellátás mindenkinek. Hazánkban azonban még rengeteg szabad kapacitás áll rendelkezésre, nincs túlterheltség.

Az alábbi táblázat azt foglalja össze, hogy a régiós országok mennyire fertőzöttek a jelenleg elérhető adatok alapján:

Ezek alapján

Magyarország a 2300 esettel nem számít kifejezetten fertőzöttnek, habár számos régiós országban kevesebb a diagnosztizált fertőzött.

Hazánkban 239 fő hunyt el eddig, így 10% feletti nyers halálozási ráta adódik, ami ami toronymagasan kiemelkedik a régiós mutatók közül. (Az átlag és a medián 4% közül van.)

Ausztrián kívül a legtöbb ország a járvány hasonló szakaszában van, nyugati szomszédunkban éppen lecseng a járvány az aktív esetek száma alapján.

1 millió lakosra vetítve az összes diagnosztizált esetszám nem számít magasnak Magyarországon,

azonban az 1 milliós népességre számított összes elhunyt száma (25) az 5. legmagasabb a vizsgált országok közül.

Az 1 millió főre vetített tesztek száma a 4. legalacsonyabb a fenti országok közül, és az 5700-as szám valamelyest elmarad Románia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, vagy Lengyelország adatától.

A nem létező régiós „MEDIÁNországban” annyi eset van, mint ahány Magyarországon, viszont 100-zal kevesebb elhunyt, mint nálunk, 4% alatti halálozási rátával, 16 elhunyttal 1 millió népességre (nálunk 25), és 6200 teszt elvégzésével szintén 1 millió népességre (nálunk 5700).

Összességében tehát elmondható, hogy az esetszámot tekintve Magyarország a régiós "mediánország", azonban a halálozási számaink jóval magasabbak, mint amit az esetszám indokolna. Jelenleg valóban nem vagyunk nagymértékben lemaradva a tesztelésben a régiós országoktól, sőt, a betegszámra vetített tesztben átlagosak vagyunk, ez tehát csak kisebb részben magyarázza az adott esetszámhoz tartozó magas halálozási adatot. Vagyis amennyiben a tesztek számát növelnénk, valószínűleg messze nem találnánk annyi új, "rejtőzködő" fertőzöttet, amivel a magyar halálozási ráta a régiós szintre csökkenne.

De akkor mi áll a magas halálozási ráta mögött? Egyre valószínűbb, hogy alapvetően nem az alacsony tesztszám az egyetlen magyarázó tényező a magas magyar halálozási ráta mögött, amire hosszú ideig sokan gyanakodtak.



A halálozási ráta természetesen nagyban függ attól, hogy milyen korosztályban terjed a vírus az adott országban, amennyiben érintettebb az idősebb korosztály (pl. idősotthonokban), úgy nagyobb arányban végződik halálos kimenetekkel a betegség. Éppen ezért kulcskérdés a sérülékeny csoportok (idősek és alapbetegségekkel küzdők) védelme. A járvány súlyossága tehát sokszor könnyen a véletlenen múlik. Ugyanakkor az nem tűnik magyarspecifikus tényezőnek, hogy a koronavírus elérte az idősotthonokat. Ez tehát önmagában szintén nem kellő magyarázat a magas halálozási rátára.



Viszont a magyar diagnosztizált esetek 40-50%-a kórházba kerül, ami kifejezetten magas számnak számít nemzetközi összehasonlításban (jelenleg 850-en fekszenek kórházban), ami szintén azt támasztja alá, hogy kevés esetet talál meg (diagnosztizál) a magyar járványügy. Ez azt sugallja, hogy a tesztelés gyakorlatilag nagyon sok esetben a kórházba kerülés előtti utolsó pillanatokban történik meg.



Vagyis ha egyszer látjuk, hogy

- a tesztek száma sem a lakosságszámra,

- sem a betegek számára vetítve nem kirívóan alacsony,

- de közben a hivatalos fertőzöttek hihetetlenül nagy arányban halnak meg, illetve

- kerülnek be súlyos állapotban a kórházba,



akkor továbbra is fennáll a rejtély, hogy mit csinálunk máshogy a hazai egészségügyi gyakorlatban, mint a többi ország.



Célszerű lenne tehát megfontolni, hogy tömeges teszteléssel minél hamarabb sikerüljön izolálni a magyar eseteket (majd ezt követően célzott teszteléseket végezni a pozitív esetek összes lehetséges kontaktusa esetében, szinte azonnal), az enyhe tünetekkel rendelkezőket is azonnal tesztelni kellene, hogy a betegség minél korábbi szakaszában diagnosztizálásra kerüljenek az esetek, akik az elkülönítés mellett minél hamarabb orvosi kezelést kaphassanak.



Címlapkép: Getty Images