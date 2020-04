Egyre többen követelnek kártérítést Kínától a koronavírus miatt

A héten Missouri főügyésze perelte be a kínai kormányt, mondván, hogy a járvány félrekezelése jelentős gazdasági károkat okozott az amerikai államban, ezért az ázsiai országnak készpénzben kell megtérítenie az amerikaiak több milliárd dolláros veszteségeit.

Floridában csoportos keresetet nyújtottak be Kína ellen a helyi vállalatok, amiért több ezer ember szenvedett károkat a járvány félrekezelése miatt. Azzal vádolják az ázsiai országot, hogy pontatlan információkat közöltek a járványról, melynek pontos ismeretével el sem hagyta volna a fertőzés Kínát.

A kínaiak mindent tagadnak, a missouribeli keresetet pedig nevetségesnek hívták. Hozzátették továbbá: az amerikai törvényszékeken benyújtott kereseteknek semmilyen jogi következménye nem lehet Kína számára, hiszen a kínai kormány nem az amerikai jogrendszer fennhatósága alatt működik.

Egy brit konzervatív think tank szerint is érdemes megvizsgálni a kínai felelősségre vonás lehetőségét, hiszen úgy vélik, hogy ha Kína már decemberben és januárban is pontos számokat közölt volna, elkerülhető lett volna a világjárvány, erre pedig több nemzetközi rendelkezés is kötelezi az országot.

Erre Kína azt válaszolta, hogy a britek igazán elgondolkozhatnának azon, hogy ők mennyivel tartoznak Kínának és a világnak a gyarmatosító tevékenységük miatt.

Németországban a Bild írt arról, hogy 149 milliárd dollárral „tartozik” Kína Németországnak a járvány miatt, melyre a kínai nagykövetség azt reagálta, hogy nacionalizmust, elfogultságot és Kínával szembeni ellenségességet vélnek felfedezni a szerkesztő szavaiban. Hasonló történt Ausztráliában is, ahol a helyi törvényhozók vetették fel a kompenzáció lehetőségét.

Címlapkép: Getty Images