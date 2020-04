Konferenciahívással és randivonallal újít a Facebook

Új videós funkciókat vezet be a Facebook, köztük egy teljesen új, Messenger Rooms nevű szolgáltatást, mellyel 50 főig videós konferenciahívást is kezdeményezhetünk – írja a CNBC

A Messenger Rooms közvetlenül is versenyzik majd a Zoommal és a Housepartyval, két olyan konferenciahívós alkalmazással, melyeknek használata rendkívül megugrott a koronavírus miatt. A Zoom részvényei leadták napi hozamukat a bejelentés után.

Jelenleg a Messengeren egyszerre 8 emberrel videózhatunk, a Rooms viszont ennél több résztvevőt tud majd fogadni. Eleinte kisebb létszámmal indul, később pedig 50 ember vehet majd egyszerre részt a videókonferenciákon.

A Zoom annyiban jobb, hogy itt 100 ember csatlakozhat a híváshoz, a hívás viszont csak 40 percig díjmentes, míg a Rooms teljesen ingyenes lesz. A Roomson ráadásul lehet filtereket, maszkokat is használni, illetve olyan résztvevőket is meg lehet majd hívni, akiknek nincs Facebook-fiókjuk.

A Rooms már most pénteken elindul, először Amerikában. Ezen kívül a WhatsApp videóhívásainak résztvevőit is 8-ra növeli a vállalat, illetve randiszolgáltatást is bevezetnek, ez lesz a Facebook Dating.

Címlapkép: Shutterstock