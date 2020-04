Online startup pályázat indul a koronavírus okozta társadalmi, gazdasági kihívások enyhítésére

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával innovatív ötletversenyt hirdet olyan megoldások megvalósítására, amelyek bármely területen segíthetik a jelenlegi egészségügyi, társadalmi helyzetben újonnan felmerülő problémák enyhítését - közölte az ITM pénteken az MTI-vel.

A nyertes pályázók összesen közel 60 millió forintnyi támogatást is kaphatnak kreatív ötleteik kivitelezésére. Az ITM és az NKFIH közreműködik a megvalósítást elősegítő partnerszervezetek (egyetemek, inkubátorok, vállalkozásokat segítő szervezetek) közvetlen megszólításában és bevonásában is - tudatta a minisztérium közleménye.

"A koronavírus-járvány rengeteg nehézséget okoz a mindennapokban, de arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a magyar emberekből egyáltalán nem veszett ki a jó szándék és a segítőkészség. Híradások sora szól arról, hogy magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások hogyan segítenek önzetlenül másokon. Ráadásul gyakran kreatív megoldásokat, innovatív ötleteket vetnek be - ezt szeretnénk mi is támogatni ezzel a pályázattal" - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, aki hozzátette: az innováció ösztönzése fontosabb, mint valaha, hiszen a gazdaság újraindításához is elengedhetetlen.

Az online COVIDEA startup- és ötletversenyre 2020. május 7-ig lehet jelentkezni, a megmérettetés minden vállalkozót és ötletgazdát arra bátorít, hogy olyan javaslatokat valósítsanak meg, amelyek megoldással szolgálhatnak a koronavírus okozta világjárvány következményeire.

A pályázók lehetőséget kapnak javaslataik online bemutatására a szakmai döntéshozók, befektetők, inkubátorok és az innovációs ökoszisztéma szereplői előtt, hogy elnyerjék a kiírt támogatást ötleteik megvalósításához.

"Amikor a világ szinte összes országát súlyos válság sújtja, az innovatív megoldások, új utak keresése járhat csak sikerrel. A koronavírus globális terjedése olyan kihívásokat állít elénk, amelyeket csak nemzeti összefogással és innovatív megközelítéssel, magas hozzáadott értékű fejlesztésekkel lehet megoldani. A hazai startup ökoszisztéma lelkes csapatai e törekvésünkhöz járulhatnak hozzá újító gondolataikkal, ötleteikkel." - hangsúlyozta Sebők Katalin az NKFIH elnökhelyettese.

A most megjelenő online pályázati felhívásra egyszerűsített formában lehet jelentkezni egy rövid projektbemutató dokumentum beküldésével. Az ötletgazdáknak lehetőségük van fotók, videók vagy prezentációk beküldésére is. Az értékelés két fázisban történik. Az előszűrés során a szakmai partnerek és az NKFIH kijelölt bírálói online formában értékelik a beérkezett pályaműveket, az így kiválogatott ötletek és projektek jutnak tovább a döntőbe, ahol 5 fős szakértői zsűri értékeli és választja ki a támogatásra javasolt projekteket.

Az NKFI Hivatal olyan társadalmi kihívásokra várja a pályázók javaslatait, ötleteit, mint a fertőzések lassítását szolgáló; az egészségügyi ellátás szervezését támogató megoldások; rizikócsoportokba tartozó polgártársaink helyzetének könnyítését szolgáló; a lakosság ellátását könnyítő; a társadalmi érintkezés hiányából és bezártságból eredő problémákon enyhítő megoldások; innovatív javaslatok az állami erőforrások, szolgáltatások hatékonyabb igénybevételére, továbbá minden olyan egyéb megoldás, amely a jelenlegi helyzetben jelentős társadalmi hasznossággal bír.

A pályázati felhívásról részletesebben az https://nkfih.gov.hu/covidea linken lehet tájékozódni.

