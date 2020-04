Tűzoltás után újratervezés és felvásárlások jöhetnek a kkv szektorban

Egész más jellegű kihívásokkal néznek szembe a kis és középvállalkozások most, mint a 2008-as válság kapcsán, ezért más intézkedésekre is van szükség. Mihez nyúlhatnak a bajba került cégek és milyen hatásai lehetnek a válságnak a szektorra. A finanszírozási problémákkal és válságkezeléssel foglalkozó Reconcept Kft. ügyvezető partnerét, Szabó Miklóst kérdezte a Portfolio.

Milyen lehetőségeik vannak a kkv-nak jelen helyzetben, milyen intézkedéseket érdemes ilyenkor meglépnie a vállalkozásoknak, hogy enyhítsék a válság hatásait?

Minden válság velejárója, hogy a vállalatok közép és hosszútávú üzleti tervei megdőlnek, csökken az árbevétel. Egy normál üzletmenetbe a mostanihoz hasonló drasztikus leállást nem lehet betervezni, az olyan szintű óvatosságot és tőketartalékot feltételezne, ami versenyképtelenné tenne egy céget. A Reconcept a 2008-as válság után azzal a fókusszal jött létre, hogy egyrészt segítse a nehéz helyzetbe került magyar kkv-k optimális finanszírozását, másodsorban pedig a cég eladásoknál (akár a generációváltáshoz kapcsolódóan) tranzakciós szolgáltatást biztosítson a vevői vagy eladói oldalnak.

Ezek a stratégiai döntések általában már nem is az ügyvezető, hanem a tulajdonosi kör kompetenciájába tartoznak, el kell dönteni, hogy a cég csődvédelmet kérjen, vagy megpróbál túlélni az új forráslehetőségek kihasználásával. Így vagy úgy, számos érintettel kell egyeztetni. Ezek közül a finanszírozói oldal - ami esetenként akár a mérlegfőösszeg 50 – 70 százalékát is adja - elég meghatározó, velük kell elsősorban asztalhoz ülni és felülvizsgálni szerződéseket, a helyzethez mérten átírni azokat.

Történt is már egy fontos és szerintem nagyon jó lépés: hitelezői oldalról moratóriumot vezettek be, ami valamennyi mozgásteret hagy a vállalkozásoknak likviditási szempontból, de ez nem fenntartható hosszú távon. Vannak egyéb kormányzati támogatási lehetőségek is, például a növekedési hitelprogram legújabb terméke, a válság miatt éltre hívott NHP Hajrá, amit a héten mutattak be. Lényegében szélesítették a hitel felhasználási lehetőségeit. Ez egy kiszámítható, stabil forrás, ezt az eszközt most érdemes kihasználni. Sőt, a kkv-k számára a hozzáférést segítik az MFB, Garantiqua új garanciavállalási programjai is, amelyek a hitelek fedezeti oldalát erősítik.

Vannak olyan gyakorlatok, tapasztalatok a 2008-as válság kapcsán, amikhez most vissza lehet nyúlni? Vagy most teljesen más eszközökre van szükség?

Az előző válság más jellegű volt, a pénzügyi szektorból indult ki, a cégek finanszírozása apadt el és a mostaninál sokkal lassabban bontakozott ki, ahogy a kilábalás is egy hosszú folyamat volt. Most ehhez képest egy sokkszerű leállás volt, aminek még senki nem látja a pontos kimenetelét. De a bankrendszer szerkezete is más volt 2008-ben, nagyobb volt a külföldi piaci szereplők aránya, amelyek a leányvállalataiknál behúzták a kéziféket.

Most a finanszírozói rendszer rendben van, sőt az utóbbi évek gazdaságélénkítési módszere éppen az, hogy megpróbálják likviditással elárasztani a piacot a szabályozók. Forrás bőven elérhető, ezért most elsődlegesen más eszközök szükségesek a válságkezelésre: ezeket a forrásokat használni kell, például az említett növekedési hitelprogram keretében 20 évre lehet kedvező forrásköltséggel hitelhez jutni, ami jó alapja lehet egy hosszú távú üzleti tervnek.

Azonban egy közös pont mindenképp van 2008 és a mostani helyzet közt: az alkalmazkodás képessége. Mind az árbevétel szerkezetében (lásd a maszkgyártásra átállt cégeket, az ételkiszállításra átnyergelt korábbi logisztikai vállalkozásokat stb.), mind pedig költség oldalon.

Fontosak lehetnek a 2008-as válság tapasztalati a költséghatékonyság szempontjából is: az az időszak rákényszerítette a cégeket a költségek drasztikus lefaragására, ez a tudás most is jól kamatoztatható, illetve bizonyos szektorok esetében a túlélés záloga lehet.

Több cégnek is kapóra jött, hogy külsős tanácsadóként, minden személyes elfogódottság nélkül tudtunk a fenntartható költségstruktúra kialakításban segítségükre lenni.

Mire lehet elég a kormányzati segítség, mennyire elégségesek ezek az intézkedések?

Dinamikus optimalizálás - ennek jegyében működnek a cégek és a helyzet újszerűsége és tervezhetetlensége okán részben a szabályozó is erre kényszerül. Napról-napra születnek meghatározó döntések, bejelentések, az a véleményem, hogy jobb, ha a piac-segítő intézkedések inkább kicsit túlméretezettek, mint alul, mert a fordított helyzetet nehezebb utólag korrigálni. Finanszírozási szakértőként legalábbis ezt szeretném látni.

Milyen folyamatokat indíthat el a válság, várható-e piaci koncentráció, felvásárlások?

Van egy szegmentált és ezért sok esetben nem kellően mérethatékony kkv szektor, amely így nehezebben tud az exportpiacokon megjelenni. Organikus fejlődéssel sok szegmensben nem, vagy csak hosszú időtávon érhető el a szükséges üzemméret. Így a generációváltás – az általa jelentett fenyegetettség mellett – lehetőség is a koncentráció növelésére. Ezt a folyamatot gyorsíthatja a jelen helyzet, mely hozzásegítheti a hatékonyan működő, likvid cégeket, hogy akvizíció révén bővüljenek. Ebben lehet segítség például az MFB Generációváltási Tőkeprogramja.