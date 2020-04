Jobban áll a legígéretesebb koronavírus-gyógyszer kutatása, mint remélték

A remdesivir nevű készítmény, amit a legígéretesebb antivirális gyógyszernek tartanak most a koronavírus ellenszeréért folytatott versenyfutásban, jobban áll a tervezettnél a tesztelésekkel – tudta meg a Reuters. A Gilead gyógyszerét többek között az Egyesült Államokban is tesztelik, például a nemzeti egészségügyi intézet is, a teszt vezető kutatója, Dr. Andre Kalil nyilatkozott a Reutersnek. Elmondta, hogy februárban indult a kutatás és a tervezettnél korábban,

akár már május közepén érkezhetnek az előzetes eredmények.

A remdesivir nevű készítmény hatásosságáról ellentmondásos hírek jelentek meg az elmúlt hetekben, miután több helyen elkezdték alkalmazni betegeken. Egy houstoni kórházban 41 súlyos beteget kezeltek a gyógyszerrel, akik közül eddig mindenki életben maradt és a betegek fele már haza is mehetett, míg egy kínai teszt során viszont nem mutatott szignifikáns eltérést a Gilead gyógyszerével kezelt csoport.

A Dr. Andre Kalil vezetésével végzett teszt véletlenszerű vakteszt, a betegek fele placebót kap. Eredetileg 400-500 beteget terveztek bevonni, de több mint 800 fővel indulhat. A tesztek során arra fókuszálnak, hogy a remdesivirrel kezelt súlyos betegeknek, akik krónikus betegségekkel küzdenek, segít-e a készítmény. Ezt a kórházban töltött idő, hosszával, a lélegeztetésre szorulók arányával és a halálozási arányokkal állapítják meg. Azt nem közölte a kutató, hogy milyen fokú javulásnál minősítik hatásosnak a szert, csak annyit közölt, hogy nem csak statisztikai különbséget szeretnének látni, de jelentős javulást. Az első eredmények akár már május közepén-végén várhatók.

Sokan azt várják, hogy a remdesivir inkább a betegség korai szakaszában működik majd jobban. Közben a Gilead is végzi a saját kutatásait, intravénásan adja be a szert súlyos és kevésbé súlyos koronavírusos betegeknek is. Április végére várható a több ezer fő bevonásával végzett teszt eredménye, ugyanakkor ezeknél a kísérleteknél nem használnak kontrollcsoportot, ami más kezeléshez, vagy placebóhoz hasonlítaná az eredményeket.

A Gilead május végére várta az első eredményeket. A társaság részvényei több mint 20 százalékot emelkedtek idén a remdesivir hatékonyságával kapcsolatos várakozások közepette.

Címlapkép: Getty Images