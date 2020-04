Koronavírus: Brazília lehet a következő gócpont, megteltek a kórházak, már tömegsírokat ásnak

Súlyosra fordult a koronavírus-helyzet Brazíliában is, a CNBC szerint a következő nagy gócpont a dél-amerikai ország lehet.

Rio de Janeiro, valamint négy másik brazil nagyváros közölte, hogy az egészségügyi ellátórendszerük az összeomlás szélén áll és már most annyira túlterhelt néhány kórház, hogy nem tud új betegeket fogadni.

Egészségügyi szakértők szerint a 211 milliós országban jóval nagyobb lehet a fertőzöttek száma a hivatalos adatoknál, mivel késlekednek a tesztelésekkel és nem is túl hatékonyak. Brazíliában eddig 54 ezer fertőzöttet igazoltak (ezzel a fertőzöttek száma szerint a 11. helyen áll a világban) és 3704 halálos áldozatot követelt a járvány a Johns Hopkins adatai szerint. A csütörtöki volt a járvány legsúlyosabb napja Brazíliában, 3700 új fertőzöttel és 400 halottal, és a pénteki nap sem volt sokkal jobb.

A Sao Paolo-i egyetem kutatói szerint viszont a fertőzöttek valós száma valahol 587 ezer és 1,1 millió között lehet az országban.

Közben a brazil elnök, Jair Bolsanaro még mindig azt hangoztatja, hogy a koronavírus nem egy komoly betegség és nem kellenek széles körű korlátozások, hogy megállítsák a terjedését. Szerinte csak a fokozott kockázatnak kitett lakosokat kell izolálni. A brazil elnök ellentmondást nem tűr, múlt héten menesztette egészségügyi miniszterét, aki azt tanácsolta, hogy tegyenek lépéseket a vírus megfékezésére.

Amazónia legnagyobb városában, Manausban tömegsírokat kellett ásni, annyi halálos áldozata van a vírusnak. Naponta 100 testet kell eltemetni, ami a háromszorosa a járvány kitörését megelőző számoknak. Az egyik helyi temetkezési szolgáltató fiatal sofőrje azt mesélte a CNBC-nek, hogy több mint 36 órán át keresztül kellett pakolnia a testeket, az egyiket a másik után és a cégnek egy második halottaskocsit is be kellett szereznie.

Szakértők szerint mivel a tesztek túlságosan lassan haladnak, a fertőzöttek és a koronavírusban elhunytak száma is jóval magasabb lehet, a jelenlegi számok az 1-2 héttel ezelőtti állapotokat tükrözik. Az egészségügyi miniszter nyilatkozata szerint napi 6700 tesztre van kapacitásuk, ami a töredéke annak, ami szükséges lenne a járvány csúcspontján, amikor tetőzik a járvány, akkor legalább napi 40 ezer tesztet kellene végrehajtani. Többet kellene tesztelni, de így is teljes gőzzel működnek a laborok – mondta el a San Jose kórházának fertőzési specialistája.

Rióban a hét koronavírusos betegeket kezelő közkórházból egy kivételével mindegyik tele van és csak akkor tudnak fogadni új betegeket, ha a jelenlegiek közül valaki felépül, vagy meghal. Az egyetlen kórház, ahol még vannak szabad helyek, két órányi autóútra van a városközponttól. Van olyan kórház, ahol a pincében sorakoznak a koronavírus-gyanús halottak. Az Amazonas torkolatánál fekvő Belem városában az intenzív osztályok tele vannak és Para államban legalább 200 kórházi dolgozó megfertőződött. Fortaleza városában a koronavírusos betegeknek szánt ágyak 92 százaléka megtelt.

Ma megnyit az első tábori kórház Rióban, 200 ággyal, aminek a felét intenzív ellátásra szánják, jövő hónapban pedig a legendás Maracana stadionban nyílik egy kórház, 400 ággyal.

A helyzet már most is súlyos és félő, hogy mi történik majd, ha a szegénynegyedekben, a faveláknál is elkezd komolyan terjedni a vírus.

