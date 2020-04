Szlovákiában alig van már új beteg, pedig többet tesztelnek nálunk

Szlovákiában tegnap 4839 tesztet végeztek el, amiből mindössze 6 lett pozitív - ismerteti a szlovák kormány hivatalos adatait az Új Szó. Az összes megbetegedésszám így 1379-re nőtt.

Szlovákiában nem csak az esetszám alacsony, de a halálozások száma is - eddig mindössze 18-an veszítették életüket a járványban - írja a lap. Összesen 64 beteget kezelnek kórházban, mindössze ketten vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma 394.

Szlovákia még a régión belül is gyorsnak számított a szigorú elzáró intézkedések meghozatalában, az esetszámok viszonyában elsők között jelentettek teljes határzárat és iskolabezárást. A márciusban hivatalba lépett új kormány paradigmaváltást hozott: a boltok szigorú szabályok betartása mellett újranyithattak, a tesztelési kapacitásokat viszont felpörgették.

A megnövekedett tesztek mellett sem nőttek viszont az új esetszámok, így alighanem a korlátozó intézkedések gyors bevezetése sikeresnek nevezhető.

Az sem utolsó szempont, hogy Szlovákiában 70 ezer tesztet végeztek el, így bár úgy tűnik, hogy lakosságarányosan mi jobban állunk, az 5,5 milliós népességű országban már nominálisan is több elvégzett teszt van, mint itthon (62 ezer).

Így a szlovák hatóságoknak alighanem sokkal pontosabb képe van a járványhelyzetről, és kevesebb a feltáratlan esetek száma, mint hazánkban. Szlovákiában egyébként már az első perctől kezdve követni. Emellett mobilapplikáció is rendelkezésre áll a lakosság számára, hogy értesüljön a megbetegedésekről, a boltokba pedig senkit nem engednek be kézfertőtlenítés nélkül - és így is korlátozott számban.

Hozzá kell tenni, hogy északi szomszédunk lakossága is meglehetősen fegyelmezett volt. A szlovák helyzetről és az egyedi megoldásokról a járvány kezdeti szakaszában itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 18. A szomszéd ország, amely mindenkinél gyorsabban és határozottabban lépett fel a koronavírus ellen

Címlapkép: Getty Images