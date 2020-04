Brutális elszigeteltség és stressz - Élet egy gyermekotthonban karantén idején

10-12 gyerek, ötödik hete bezárva egy épületbe. Van egy kis udvar, de az nem pótolja a játszóteret, a foci pályát, vagy a közeli parkot, ahol kedvükre futkoshatnak, játszhatnak. A karantén mindenkinek nehéz, de a gyermekotthonban élők és a nevelők, gyermekfelügyelők számára különösen az. Fokozott érzelmi megterhelés, brutális elszigeteltség és stressz - egy nevelő beszélt a Pénzcentrumnak arról, hogyan telnek a mindennapok, hogy megy a digitális oktatás úgy, hogy nem jut mindenkinek számítógép, és a hatalmas munkaerőhiány és a nagy fluktuáció mellett hogyan módosult a munkarend a karantén idejére.

A koronavírus miatti otthoni karantén mindenkit megvisel. Ugyanakkor a gyermekotthonban élők és ott dolgozók még fokozottabb érzelmi megterhelésnek vannak kitéve: a gyerekek nem találkozhatnak az osztálytársaikkal, barátaikkal, szüleikkel, nincs játszótér, nincs focipálya.

A nevelőknek és gyermekfelügyelőnek pedig nem könnyű megértetni a helyzetet a gyerekekkel, lekötni őket, tanulni velük, úgy, hogy miközben az oktatás digitális formában zajlik, a 10-12 gyerekre az egyik fővárosi otthonban két számítógép jut.

A bezártsággal járó feszültséget nagyon különbözőképp vezetik le a gyerekek. Van, aki kiborul, hisztizik, őt meg kell hallgatni, hagyni, hogy kiadja magából, aztán megnyugtatni, megölelni. Az elmúlt öt hétben a gyerekek egy része sokkal jobban ragaszkodik hozzám, fogják a kezem, ha rossz hangulatuk van, odajönnek, megölelnek

- mondta a Pénzcentrumnak Kata, az egyik fővárosi gyermekotthon nevelője, akinek nevét kérésére a cikkben megváltoztatták.

Egy személyben vagyok tanár, nevelő és szülő, hatalmas a felelősség, fokozott érzelmi megterhelésnek és stressznek vagyunk most kitéve

- mondta. Ráadásul most érzik csak igazán, hogy mekkora a munkaerőhiány a szektorban, ugyanis jelenleg két nevelő és két gyermekfelügyelő dolgozik. A gyermekfelügyelő elsősorban gondozási feladatokat lát el, a nevelőnek pedig pedagógusi, nevelési feladatai vannak.

A járvány előtt volt néhány, 65 év feletti kolléga is, de a koronavírus megjelenése után a munkáltató, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felajánlotta annak a lehetőségét, hogy a karantén idejére maradjanak otthon. Éltek is ezzel, így viszont két ember kiesett. A karantén előtt 12 órás váltott műszakokban dolgoztak, mindig volt egy nevelő és egy gyermekfelügyelő a gyerekekkel.

Most átálltak a 24 órás munkavégzésre, utána 48 órás pihenőidővel, így viszont gyakran egyetlen ember van mind a 10 gyerekkel.

