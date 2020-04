Mindjárt kiderül, mit tölt az MNB a szuperfegyverébe

Rendkívül nagy horderejű lépésekről döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az elmúlt hetekben, így a Portfolio által megkérdezett közgazdászok nem várják, hogy a keddi kamatdöntő ülésen újabb intézkedéseket hozzon az MNB. A jegybank várhatóan a kamatszinten sem változtat, miután a forint árfolyama stabilabbá vált a monetáris politikai eszköztár korábbi átalakításával és kamat(folyosó) emelésével párhuzamosan. Várhatóan az eddig bejelentett élénkítési programok részleteit tudhatjuk meg, így arra is fény derül, hogy miként működik a gyakorlatban az állampapír-vásárlási program (QE).

Az MNB április 7-én (egy nem kamatmeghatározó ülésen) rendkívüli döntéseket hozott. A monetáris eszköztár egyik alapelemét, az egynapos hitelkamatlábat megemelte, meghirdette az állampapír-vásárlási programot, és közölte, hogy 3000 milliárd forint értékű forrást juttat a gazdaságba. Az MNB akkori főbb lépései:

az O/N és az 1 hetes fedezett hiteleszközének kamat 0,9%-ról 1,85 százalékra emelkedik

a szimmetrikus kamatfolyosón belül az egyhetes betéti kamat rugalmassá válik

állampapír-vásárlási program indul a másodlagos piacon

újraindul a jelzáloglevél-vásárlási program

az alapkamaton kamatozó eszközökből kiszorítandó bankrendszeri likviditásra a 2. negyedévtől nincs cél

bővül a Növekedési Hitelprogram

lazul a Növekedési Kötvényprogram

preferenciális sterilizációt folytat a jegybank: a hitel- illetve kötvényállomány-növekedésre az MNB az alapkamatnál magasabb, 4 százalékos kamatot fizet.

A kamatfolyosó szélesítésére, illetve emelésére azért volt szükség, hogy drágítsák a forint elleni short-pozíciók felvételét, hiszen a forint 370-ig gyengült a döntés előtt az euróval szemben, míg a többi lépés az egyes gazdasági szereplők likviditási helyzetének a javítását, illetve a gazdaság élénkítését célozzák a koronavírus-válságban.

Az MNB igazgatótanácsa hetente határozza meg az egyhetes betét kamatát, és azt is, hogy a tenderen mennyi ajánlatot fogad el a bankokról. Ezzel a monetáris tanács kamatdöntő üléseinek jelentősége valamelyest háttérbe szorult, mindenki az egyhetes MNB-tenderre figyel.

Távozzatok, szerencselovagok!

„Az eszköztár legutóbbi átalakítása óta nagyon kis idő telt el ahhoz, hogy az MNB már most értékítéletet mondhasson az új mechanizmus transzmissziójáról. A változás mindenesetre jót tett a forintnak, ezen a téren tehát bizonyított az új – meglátásunk szerint trükkös, de okos – stratégia” – mondja Halász Ágnes, az UniCredit Bank vezető közgazdásza.

A Portfolio által megkérdezett elemzők azt várják, hogy a kamatszint és a kamatfolyosó változatlan marad a mai ülésen. Jobbágy Sándor, a CIB Bank senior elemzője az MNB áprilisi kamatdöntő ülésén sem vár változást a kamatszintekben és a kamatfolyosó szélességében. „Érdemi változásra más monetáris eszközök esetében sem számítunk, bár finomhangolást célzó módosítások elképzelhetőek” – tette hozzá.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint az egyhetes betéti tender kellő rugalmasságot biztosít az MNB-nek ahhoz, hogy a gyorsan változó környezethez (legyen szó akár likviditási sokkról vagy forintpiaci volatilitásról) a jegybank is gyorsan tudjon alkalmazkodni. Az egyhetes betét jelenleg -0,05% és 1,85% között mozoghat, ami kellően széles mozgásteret biztosít a monetáris politika számára. Mindemellett

folyamatosan biztosítja azt a kiszámíthatatlanságot és bizonytalanságot, ami távol tarthatja a „szerencselovagokat” a forint piacától.

Összességében tehát nem látunk érdemi okot arra, hogy a három héttel ezelőtt kialakított kamatfolyosón változtasson az MNB – összegzett Virovácz.

Halász Ágnes kifejtette: tekintettel arra, hogy a forint továbbra is elég sérülékeny, az MNB még egy ideig fenntartja az egy hetes betéti tender feltételeit: minden ajánlatot elfogadnak és a 0,9%-os kamatszint sem fog változni.

Szigorítás és lazítás

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője szerint továbbra is kettős célnak kell megfelelnie a jegybanknak: a gyenge forint szigorítást, a válsághelyzet kezelése lazítást igényel. A forintot bár sikerült erősíteni, az továbbra is gyenge, itt további lépések szükségesek, ezt azonban a jegybank inkább a rendelkezésre álló nem konvencionális eszközökkel (swapállomány, betét) fogja kezelni, ha kezeli, ennek kapcsán a tanács részéről nem vár most döntést.

Inflációs szempontból most két dolog állítja kihívás elé a jegybankot: az élelmiszerek jelentős drágulása, illetve az olajár összezuhanása. A két tényező értékelése különösen is a jegybank 5-8 negyedéves horizontján lehet érdekes: ekkor az olaj ára várhatóan növekedésnek indul, míg az élelmiszerek ára körül jelentős a bizonytalanság, azt elsősorban a gazdasági helyzet határozhatja meg - írta Regős.

Kuti Ákos, a Danube Capital vezérigazgató-helyettese szerint a maginfláció és az indirekt adóktól szűrt maginfláció továbbra is jelentős árnyomásra utalnak, bár a headline infláció 4% alá való csökkenése és a várható további lassulása kedvező az MNB kamatpolitikája szempontjából, mely így a jegybankot – több más tényező mellett – kivárásra ösztönözheti.

Megismerjük a programok részleteit

Kuti Ákos szerint habár a kamat változatlan maradhat, érdemes figyelni a keddi ülésre, mivel fény derül a már bejelentett állampapír-vásárlási és jelzáloglevél-vásárlási program részleteire, amely a forint-, illetve a hazai állampapír-piac megítélését érintheti.

Az MNB többször is jelezte, hogy továbbra is adatvezérelt üzemmódban működnek (június 25-én jelenik meg a friss Inflációs jelentés az MNB új prognózisaival), viszont ahogy korábban is láthattuk, a gazdasági helyzet súlyosságától függően eseti módon is beavatkozhat az MNB – fogalmazott Kuti.

Virovácz Péter arra számít, hogy az állampapír-vásárlási program keretösszegét nem határozzák meg, de a jelzáloglevél-váráslás kerete 250 milliárd forint lehet, amely bővíthető. Az MNB ezekben az esetekben is törekedhet a rugalmasságra. A QE esetében ez akár azt is jelenthetné, hogy nem lesz előre meghatározott havi vásárlási összeg vagy program limit, sőt könnyen lehet, hogy egy „felülről nyitott” programot hirdet az MNB, ami azt jelenti, hogy igény szerint jelenik meg a másodpiacon a vásárlásaival.

Ezzel egyrészt tudja biztosítani, hogy a szükségesnél jobban ne fújja fel a mérlegét, ugyanakkor az állandó fenyegetés, hogy bármikor akár jelentős összegben is a piacra léphet, stabilitást hozhat a hozamkörnyezetben, elsősorban a hosszú oldalon – fogalmazott az ING szakértője.

Véleménye szerint ugyanis az eszközvásárlás majd a hosszú oldalra koncentrálódik.

A 3 és 5 éves papírok esetében az MNB számíthat az új hosszútávú fedezett hiteleszközének (és így a bankrendszernek) a segítségére, így várhatóan a direkt eszközvásárlás az ennél hosszabb lejáratokra fókuszálhat majd.

Az is fontos szempont lehet, hogy a QE ne legyen érdemi hatással a forint volatilitására, vagyis könnyen lehet, hogy egy kvázi-sterilizálást is végrehajt a jegybank. A hosszú oldalon eszközölt vásárlások okozta többletlikviditást a rövid oldalon (az egyhetes betéttel) kiszívja a rendszerből. Mindezek fényében a magyar QE inkább egy feltételes (a piacmozgások függvényében alakuló), pénzügyi stabilitásra fókuszáló program lesz, semmint egy masszív méretű pénzteremtés – foglalja össze meglátásait a szakértő.

Mi lesz az egyhetes betét sorsa?

Az MNB új keretrendszere (egyhetes tender) még egy ideig velünk maradhat. Halász Ágnes szerint mindaddig fennmaradhat az új eszköz, amíg a helyzet nem normalizálódik. A befektetői hangulatot és a kockázati étvágyat nagyban befolyásolják a globális gazdasági kilátások, a pandémia várható alakulásához és az ellenszer tömeges hozzáférhetőségének időpontjához kapcsolódó bizonytalanság, valamint az egyes országokban tapasztalt egészségügyi és gazdasági sokkok mérete. Emiatt nehéz megmondani, mikor jöhet el a konszolidáció. Ettől függően akár még egy évig is maradhat az egy hetes betét – írta Halász.

Virovácz szerint az, hogy hosszabb távon miként alakul majd az egyhetes betét kamata, nagyon sok dologtól függ, ráadásul az MNB nem titkoltan szeretne is élni az eszköz flexibilitásával. Könnyen lehet tehát, hogy egy rendkívül volatilis kamatról beszélünk, így jelenleg annak, hogy ez egy adott év végén hol fog állni, érdemi jelentősége nincsen. Mivel a következő egy-két évben nem számítunk az alapkamat és a kamatfolyosó módosítására, így a legbiztosabb, ha azt gondoljuk, hogy hosszabb távon a sáv közepén maradhat a betéti eszköz kamata. Ugyanakkor nagyon sok múlik majd a koronavírus globális görbéjén, hogy lesz-e második hullám. Mindezek ugyanis egyik oldalról ismét nyomás alá helyezhetik a feltörekvő piaci eszközöket, így a forintot is. Ebben az esetben az MNB könnyedén feljebb tudja tornászni a rövid hozamokat az egyhetes betét emelésével. Emellett azonban a reálgazdasági hatásokat is figyelembe kell vennie, hiszen egy elnyúló válsággörbe esetén a gazdasági stimulus újra előtérbe kerülhet, ami pedig lazább kamatkörnyezetet igényelne.

Címlapkép: Getty Images