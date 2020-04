Amikor a görögök már kezdtek volna pezsgőt bontani, akkor jött a koronavírus-járvány

Tíz éve fordult a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) hitelért Görögország, a hitelválság következtében fájdalmas éveken vannak túl. Tavalyra azonban a gazdaság végre életjeleket mutatott, látszott a fény az alagút végén, azonban most mindezt keresztülhúzta a koronavírus-járvány. A turizmuson keresztül egész Európa egyik legnehezebb helyzetben lévő országa lett ismét Görögország, és megint kezdhetik keresni a kiutat.

Az IMF néhány hete megjelent friss előrejelzésében 10%-os gazdasági visszaesést és 22% feletti munkanélküliséget jósolt 2020-ra Görögországnak. Annak az országnak, melynek komoly tapasztalata van a hasonló fájdalmak elviselésében az utóbbi tíz évben. A görögök 2010 áprilisában kértek hitelt a Valutaalaptól miután adósságuk akkorára hízott, hogy a piacról már nem tudták magukat finanszírozni. Ezt hosszú és fájdalmas válság követte összesen három nemzetközi mentőcsomaggal, melyek 2018 nyarán zárultak le.

Lassan a gazdaság is kezdett magára találni, 2019-ben már 1,9%-kal nőtt a GDP, és a munkanélküliség ugyan még mindig 17,3% volt, de már jóval elmaradt a korábbi 27,5%-tól.

Ebben a helyzetben csapott le a koronavírus-járvány, mely elsősorban a turizmust, a vendéglátást és a szolgáltatásokat érinti, márpedig Görögország pont ezekben erős.

Görögország jelenleg szinte teljesen le van zárva a külföldi turizmus előtt, ami súlyos recesszióval fenyegeti az amúgy is eladósodott országot

idézi a CNBC Athanasia Kokkinogenit, a Duckerfrontier elemzőjét.

A görögök most komoly dilemma előtt állnak: egyrészt Európában a leggyorsabbak között vezették be a korlátozásokat, viszont ez szinte teljesen leállította a turizmust. Ha pedig ismét megnyitják az országot, akkor az a vírus ismételt terjedéséhez vezethet a külföldi vendégek által. A hírek szerint júliustól nyitnák meg újra a görög üdülőhelyeket a külföldiek előtt, így a teljes szezon talán nem megy kárba, de így is biztos, hogy sok vállalat bajban lesz majd és tömeges leépítések jönnek.

