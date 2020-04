Magyarország legsebezhetőbb részei kerültek a legnagyobb bajba

A foglalkoztatás csökkenését és a munkanélküliség növekedést mutatták a KSH reggeli adatai. Az első negyedéves számokból az is látszik már, hogy mely régiókat sújtotta azonnal a válság.

A Dél-Dunántúlon 6%-kal, az Észak-Alföldön 3%-kal csökkent a foglalkoztatottak száma az idei első negyedévben, amelynek egy részében már a koronavírus-válság is éreztette hatását. A koronavírussal összefüggésben több mint 50 ezren veszítették el az állásukat márciusban.

Az első negyedévben átlagosan a Dél-Dunántúlon 23 ezer fős leépítés következett be, miközben az Észak-Alföldön közel 20 ezres a létszámcsökkenés. A Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon 10 ezer fő alatti a foglalkoztatottak számának a csökkenése, de mindenhol esés tapasztalható. Összességében tehát elmondható, hogy az ország alacsonyabb fejlettségű régióiban azonnal beütött a válság, és a cégek leépítésekbe kezdtek, hiszen itt jellemzően alacsonyabb a hozzáadott érték és rosszabb a tőkeellátottság, mint a fejlettebb területeken. Fontos hangsúlyozni, hogy az év első két hónapját még nem érintette a válság, így a következő időszak (április) adataiban lesznek majd láthatóak csak a igazán jelentős leépítések.

Az első negyedévben kivételt képeztek a leépítések alól az ország legfejlettebb területei. Nyugat-Magyarországon, Pesten és Budapesten még növekedett is a foglalkoztatottak száma a negyedévben. Pesten 13 ezer fős létszám-emelkedést láthatunk, ami 2%-os foglalkoztatás-bővülésnek felel meg éves alapon. Egyrészt elmondható, hogy az ország fejlett területein (ahol tőkeerős vállalatok állítanak elő magasabb hozzáadott értéket) az első negyedév átlagos adatai alapján még visszafogott volt a munkaerőpiaci hatás, de a negyedév végén bizonyára már itt is romolhatott a helyzet, másrészt ezeken a területeken több olyan vállalat is tevékenykedhet, amelynek a válság miatt megnövekedett munkaerő-kereslete (pl. online kereskedelem) azonnal felszívta a munkanélkülieket.

