Most akkor sokat vagy keveset tesztel Magyarország? Itt egy ábra, ami pontosan megmutatja

Az OECD legfrissebb gyűjtése szerint Magyarország még mindig a sereghajtó országok között van a tesztelések számát illetően, és ebben csak kis javulás látható múlt hét óta. Az operatív törzs korábbi megnyilvánulásaiból látható volt, hogy a tömeges teszteléseknek itthon nem tulajdonítottak jelentőséget, a kormány szakmai tanácsadói és Palkovics László szavaiból viszont az következik, hogy a tesztekkel kapcsolatban paradigmaváltás várható.

A múlt héten közölt egy érdekes gyűjtést az OECD arról, hogy a vizsgált országokban mennyi koronavírus-tesztet végeznek el ezer főre vetítve. Akkor Magyarország a sereghajtók között volt a vizsgált országoknál, 3,9 teszt jutott 1000 emberre. Azóta javult a helyzet, hazánkban ezer emberre már 6,6 teszt jut, az OECD ábrája szerint viszont még ezzel is a sereghajtók között vagyunk. A régióból Lengyelország áll hozzánk legközelebb, ott ezer lakosra 7,4 darab teszt jut.

A tesztek száma nyilvánvalóan attól is függ, hogy a járvány hol tart az adott országban. Értelemszerűen, ha a járvány éppen csak felütötte a fejét, akkor alacsonyabb lesz a tesztek száma mint akkor, ha már hónapok óta tart a járvány egy országban. Ebből a szempontból vizsgálva az adatokat Magyarország a régiós országok közül - ahol nagyjából egyszerre jelent meg a vírus - nem mutat kifejezetten jelentős lemaradást

Amint az látszik, messze a legtöbbet az izlandiak tesztelik, ott ezer főre 134,9 teszt jut. Sokat tesztelnek még Luxemburgban is, bár ott a magas népsűrűség és a kis terület miatt ezt nem olyan nehéz kivitelezni. Jól állnak a teszteléssel még a balti államok közül az észtek és a litvánok is, de már az olaszok is az első ötben vannak a vizsgált 37 országból.

Nálunk kevesebbet csak Mexikóban (0,4), Japánban (1,8) és Görögországban tesztelnek a vizsgált országok közül. Érdekes még kiemelni a svédeket, akik egyedi stratégiát alkalmaznak a vírussal szemben – nem alkalmaznak hatósági korlátozásokat, egyedül a nagyobb tömegrendezvényeket tiltják be. A tesztekből sem végeznek sokat (emiatt magas a halálozási ráta is), 9,4 teszt jut 1000 főre.

Több tesztet sürgetnek itthon is

A szociális érintkezések elzárása sikeresnek bizonyult, ez azonban már nem biztos, hogy alkalmas a vírus még további visszaszorítására – a legtöbb virológus szerint ez csak a felfokozott tesztelési kapacitásokkal érhető el. A Magyar Tudományos Akadémia immunológusok, biológusok és orvosok véleményét ismertető ajánlása szerint sokkal több olyan tesztet kéne végezni, ami magát a fertőzést mutatja ki (rtPCR), de elengedhetetlen lesz olyan teszteket is végezni, amelyek már a megbetegedés utáni antitesteket vizsgálják. Ezek a csoportok így újra visszatérhetnének szokásos napi rutinjukhoz, és fontos szerepük lenne a vírus terjedésének meggátolásában.

Müller Cecília országos tisztifőorvos korábban úgy fogalmazott, hogy a már betegségen átesettekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a társadalom többi tagjára, hiszen egyelőre nem igazolható, hogy ők védettséget szereznek, az ezt feltáró vizsgálatot pedig csak a járvány után kell elvégezni.

Ehhez úgy néz ki, hogy a kormány végül paradigmaváltást hajt végre, és felpörgetik a teszteléseket. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken jelentette be, hogy elindulnak a védettséget feltáró vizsgálatok, az ITM online szakmai konferenciáján pedig szintén a tesztelések fontosságáról beszéltek a kormány tanácsadói. Mindez remélhetőleg hozzásegíti majd Magyarországot, hogy a fenti nemzetközi összehasonlításban előre lépjünk majd.

Címlapkép: Getty Images