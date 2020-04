Nagy Márton beszél az MNB 1000 milliárd forintos eszközéről

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon az MNB Monetáris Tanácsa, így továbbra is 0,9% az alapkamat, illetve a kamatfolyosó széleit jelentő egynapos betéti és hitel kamatlábak is a helyükön maradtak. Most az egy óra múlva esedékes közleményt várjuk, melyben az eszközvásárlás részleteiről is elárulhatnak részleteket.