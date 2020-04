Palkovics László elárulta, hogyan indulhat újra az élet hétfőtől Magyarországon

A kormány tudományos tapasztalatok alapján alapján dolgozta ki az úgynevezett csúszó mód szabályozást. Ennek lényege egyszerűen fogalmazva a húzd meg, ereszd meg – ez azt jelenti, hogy három kritérium optimális viszonyát kell tudni meghatározni és folyamatosan szabályozni: az egyik a vírus terjedésének egészségügyi következményei, különösen a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, a másik a gazdaság állapota, a harmadik a társadalmi, közösségi élet minősége – mondta Palkovics a járvány elleni védekezésről.

De mi változik a többször említett május 3-ai tetőzés után a jövő héttől? Palkovics kiemelte, az eddigi „húzd meg” szakasszal a vírus terjedését sikerült kordában tartani, de ezt a helyzetet a gazdaság lelassulása és a közösségi élet lefagyása, az emberek kimerülése miatt nem lehet sokáig tartani. Ezért tervezik a jövő héttől az „ereszd meg” fázist, amikor fokozatosan, szigorú menetrend szerint enyhítenek a korlátozásokon, újraindítják az ország életét és a gazdaságot.

A személyes kontaktusok számának növekedésével várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma, de az ő megfelelő ellátásukra már fel vagyunk készülve

- mondta a miniszter, aki szerint később szükség lehet újabb szigorításokra, akkor azokat készek meglépni.

Ez olyan, mint egy háborús helyzet, csak nem puskával lövünk az ellenségre, hanem matematikával, gyógyszerrel, védőeszközökkel meg olyan adminisztratív, széles körű korlátozó intézkedésekkel, amelyek azt eredményezik, hogy a vírus terjedése alacsony szinten marad

- mondta Palkovics a járványról.

A fokozatos újranyitásról a miniszter elmondta: megvannak az irányító, szabályozó, beavatkozó eszközeik, a szenzoraik, amelyekkel mérjük a vírus terjedését. Nem könnyű feladat, hogy hasonló szinten tudjuk tartani a járványt, amit a teljes elfojtással elértünk, úgy kell finomhangolnunk a korlátozásokat, hogy a gazdaságnak és az embereknek ne legyen rossz, mégse terjedjen jobban a vírus - hangsúlyozta.

Palkovics László szerint a cél a járvány kordában tartása, amíg meglesz a vakcina, erre azonban valószínűleg egy-másfél évet várni kell.

Bizonyos területeken drasztikus a csökkenés, szinte teljesen leállt az élet, ilyen a turizmus, vendéglátás, itt az újraindítás valóban pontos kifejezés. A feldolgozóipar és a mezőgazdaság helyzete kevésbé rossz. A járműipari termelés ezekben a napokban fokozatosan újraindul, ami nemcsak az autógyárakat jelenti, hanem a hozzájuk kötődő beszállítókat és szolgáltatókat is. Számos ágazatban és helyen pedig nem is állt le a munka – mondta a miniszter a gazdaság jelenlegi helyzetéről.

Talán bátor jóslat, de szerintem gyorsabban fog helyreállni az ipari termelés, mint sokan gondolják

- emelte ki.

Palkovics szerint ha túl leszünk ezen a válságon, és visszatekintünk, elképzelhető, hogy úgy ítéljük majd meg, gazdasági téren legalább annyi jót hozott, mint rosszat. A pozitívumok közé tartozhat a digitalizáció is, a távoktatástól a távmunkán át a távügyintézésig, ami a válság hatására kiszélesedett, és a válság elmúltával is meg fog maradni. A home office gyakorlata eddig nemigen volt jellemző Magyarországon, és most kiderült, hogy ez is széles körben alkalmazható munkaforma.