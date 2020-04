Vitézy: nem alkalmazható és nem helyes az 50-es sebességkorlát Budapesten

Nem feltétlenül alkalmazható és nem helyes a fővárosi általános sebességkorlátozási javaslat - mondta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A műsorban felidézték, a javaslat értelmében 2021-től bevezetnék a 70 kilométer/órás sebességhatárok megszüntetését a budapesti gyorsforgalmi és autópálya-bevezető utakon, az összes többi fővárosi közúton és utcán pedig egységesen 30 kilométer/óra lenne a legnagyobb megengedett sebesség. Az előterjesztést várhatóan szerdán fogadja el Karácsony Gergely főpolgármester.

Vitézy Dávid erre reagálva elmondta, meglepődtek a javaslaton, hiszen azt nem mutatták be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának - a budapesti városvezetés és a kormány közötti párbeszéd legfontosabb színterének - ülésén. Hozzátette, az egy nagyon helyes cél, bár nem újdonság, hogy a sebességet csökkentve tegyék biztonságosabbá Budapestet; a legtöbb lakóövezetben már most is csak 30 kilométer/órával lehet közlekedni, s egyéb korlátozásokat is bevezettek.

Szerinte a kerületeket bevonva, utcáról utcára kell dönteni a kérdésben, s nem "fűnyíróelv" szerűen egységesen bevezetni a korlátozást.

"Azt a célt kell kitűzni, hogy Budapesten kevesebben haljanak meg az utakon, mert e téren nagyon rosszul állunk az európai fővárosokkal való összehasonlításban" - fogalmazott Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy bizonyos utakon a 70-ről 50 kilométer/órára való visszalépés túlzás lenne.

A vezérigazgató szerint hiba volt az is, hogy a városvezetés nem magyarázta el az embereknek, hogy miről szól a javaslat és nem folytatott le semmilyen egyeztetést a kérdésben.

