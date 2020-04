Újabb ágazat eshet áldozatául a koronavírusnak - Rengeteg ember veszítheti el a munkáját

Akár ezer ember munkahelye is megszűnhet, ha be kell zárniuk a szinte teljes egészében a turizmusra épülő, rövid távú autókölcsönzéssel foglalkozó cégeknek - írta közleményében a Magyar Autókölcsönzők Szövetség (MAKSZ).

A koronavírus tetőzése a szakemberek szerint még csak most következik, de már eddig is számos áldozatot szedett a gazdaságban is.

A turizmus egyértelműen az egyik legnagyobb vesztese a kialakult helyzetnek, és számos kapcsolódó szolgáltatást rántott magával, mint például a rövid távú autókölcsönzést

– mondta el Sződi János, a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének elnöke.

Hozzátette, a kormány a turizmus szinte már valamennyi kapcsolódó ágazatának biztosított kedvezményeket, amivel az ágazaton belül a legtöbb tevékenységi körben teljes egészében elengedik a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét, a munkavállalók járulékát pedig átmenetileg nagy mértékben lecsökkentik. Azonban a rövid távú autókölcsönzéssel foglalkozó cégek erre a kedvezménye jelen pillanatban nem jogosultak, annak ellenére, hogy a turisztikai szakmai szövetségek egybehangzó véleménye szerint is a turisztikai ágazat szerves részét képezik. Ezt többször jelezték már az illetékes minisztériumok felé, de még nem kaptak érdemi választ.

Könnyen lehet, hogy ez a TEÁOR csoport azért maradhatott ki a kedvezményezettek köréből, mert számos, főtevékenységében valójában hosszú távú autóbérléssel foglalkozó cég is a rövid távú bérlést is takaró TEÁOR számot használja

– mondta el Ujfalussy Márk, a MAKSZ alelnöke.

Beszélt arról is, hogy egyszerűen ellenőrizhető, melyik cég foglalkozik valóban a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, hiszen a külföldi állampolgároknak biztosított szolgáltatások miatt ezek könyveiben megjelenik az export-árbevétel is. Ráadásul, ha például egy utazási iroda kínálja közvetített szolgáltatásként az autóbérlést, akkor megkapja a kedvezményeket, míg egy autókölcsönző nem. Ezek a rövid távú autóbérléssel foglalkozó cégek ugyanúgy segítségre szorulnak, mint a turizmus bármelyik másik szereplője, ugyanúgy szükségük van a járulékkedvezményekre, mert sokan közülük olyannyira a turizmusra vannak utalva, hogy a bevételeik a turizmus leállásával jelenleg a rezsiköltségeket sem fedezik.

Hiába a bevezetett számos biztonsági intézkedés, a határok zárva vannak, a légiközlekedés megszűnt, a turizmus áll, amivel egy évi 30 milliárdos ágazat forgalma történelmi mélységbe zuhant. A számok mindenkinél eltérők, de minél nagyobb rész esik ki a nyári csúcsszezonból, ez a szám annál nagyobb lesz

– nyilatkozta Dévai Gábor.

A MAKSZ FB elnöke kijelentette, hiába a sok kísérlet a szolgáltatások átalakítására, a munkakörök átcsoportosítására, a holtidő kihasználása a dolgozók továbbképzésére, a bevételek ilyen arányú visszaesése mellett és kormányzati segítség nélkül sok rövid távú autóbérlésben dolgozó szakember kerülhet az utcára, és lesznek olyan kisebb piaci szereplők is, akiknek a járulékkedvezmények hiánya a működésük végét is jelentheti majd. A rent a car üzletágban ráadásul a flottakezeléshez kapcsolódó adók mérséklése is nagy segítség lehet, ilyen például a forgalomból kivonáskor fellépő cégautóadó is.

Címlapkép forrása: Mikhail Japaridze\TASS via Getty Images