Müller Cecília: hétfőn indulnak a nagy számú tesztelések

Nagy eredménynek tartják, hogy sikerült elkerülni a hirtelen nagy számú megbetegedést. Időt nyertünk, ezért fel tudtunk készülni a legrosszabb forgatókönyvre is - mondta Müller Cecília.

A fertőzéseket kontroll alatt kívánják tartani, ehhez óvatosságra és mértékletességre van szükség.

A szabályokat továbbra is kérik betartani, különösen a Budapesten és Pest megyében élőket kérte arra, hogy csak indokolt esetben hagyják el lakhelyeiket.A vidékieket is arra kéri, hogy ne úgy értékeljék ezt a döntést, mint egy lazítást, tartsák be a szükséges óvintézkedéseket.