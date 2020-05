Figyelj, hol akarsz tankolni, mert sorra zárnak be a benzinkutak

A héten már beszámoltunk arról, hogy a Shell több kútja bezárt az alacsony kereslet hatására, a hvg.hu körkérdéséből most kiderült: a cég nincs egyedül, több verenytársa hasonló döntéseket hozott.

A hvg.hu információi szerint a Shell mellett a Mol és az OMV is csökkenti a kapacitásait. A Shellről a holtankoljak.hu még 13 kútbezárást jelentett, most már 15 ilyen egységről van szó. A cégnek összesen 189 állomása van Magyarországon. Azt is közölte a Shell, hogy központi döntésük értelmében a töltőállomás-hálózatuk körülbelül 60 százalékában csökkentett nyitvatartási idő van érvényben. (Ennek részleteit a cég kútkereső oldalán érdemes megtekinteni.)

A Molnál csoportszinten 30-40 százalékkal csökkent az üzemanyag-értékesítés az elmúlt időszakban - válaszolta a hvg.hu kérdésére a cég. A kutak negyedénél rövidítették a nyitvatartási időt, de a helyzet racionalizálási lépéseket is kiváltott: május végétől 28 töltőállomást zárnak be ideiglenesen. Ezek közelében található másik Mol töltőállomás.

Az OMV is jelezte, több kútja nyitva tartását csökkentette, a lista itt olvasható.

