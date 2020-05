Gyászolhat a magyar elektromos autós társadalom: örökre leszerelik Siófok legendás villámtöltőjét

Néhány nap és örökre elhallgat Magyarország egyik legendás töltőoszlopának, a siófoki Városház téren álló, CHAdeMO rendszerű villámtöltőnek a diszkrét zúgása. Az önkormányzat, amely hosszú éveken át biztosította a gyors és ingyenes töltés lehetőségét az elektromos autósoknak, ugyanis úgy döntött, hogy május 10-ig üzemelteti a berendezést.

Az elektromos autózás hőskorában, a 2010-es évek elején a Nissan nagyon ambiciózus tervvel állt elő: annak érdekében, hogy felpörgesse elektromos autóinak eladását, erőteljes töltőinfrastruktúra fejlesztésbe kezdett Európában. A projekt része volt egy villámtöltő-adományozó program is, amelynek keretében a japán autógyártó az erre nyitott önkormányzatokkal, vagy cégekkel együttműködve, nyilvánosan elérhető töltőállomásokat telepített. Az együttműködés keretében a Nissan biztosította a nagyteljesítményű töltőberendezést, míg a partnerek a telepítés és az üzemeltetés költségeit vállalták magukra. Így helyezték üzembe 2013. július 17-én azt a CHAdeMO szabványú villámtöltőt is a siófoki Városház téren, amelyről hosszú éveken át lehetett ingyen vételezni az energiát.

Túlzás nélkül állíthatjuk, a siófoki villámtöltő egy ikonikus hely volt, ahol vélhetően az összes olyan ősmagyar villanyautós megfordult, akinek az autója képes volt csatlakozni és áramot felvenni a villámtöltőről.

Ismertségben talán csak Magyarországon első CHAdeMO rendszerű töltőberendezése, az istenhegyi úton található Mol-kúton 2012. április 4-én átadott villámtöltő előzte meg. Ez utóbbi berendezés egyébként egészen 2018. július végéig bárki számára ingyenesen elérhető volt.

A legendás siófoki villámtöltőnél mi is számos alkalommal megfordultunk, mivel a berendezés 50 kW-os teljesítményének köszönhetően relatíve gyorsan fel lehetett tölteni itt a járművek akkumulátorát. Itt töltöttük fel a 30 kWh-s akkumulátorral szerelt Nissan Leafet, mielőtt 130-as autópálya tempóval nekivágtunk Budapestnek 2016-ban. És innen indultunk egy Balatont megkerülő túrára a nagyobb, 40 kWh-s akkumulátorral szerelt Leaffel is 2018 nyarán.

Egy 40 kWh-s akkumulátorral szerelt Nissan Leaf töltése a legendás siófoki villámtöltőnél, a Balaton sikeres körbeautózása előtt.

Őszintén mondhatjuk, ide mindig jó érzés volt megérkezni, ha üres volt a töltő azért, mert nem kellett fél- egy, esetenként másfél órát várakozni, hogy sorra kerüljünk az oszlopnál. Ha pedig valaki éppen töltötte az autóját azért, mert lehetett beszélgetni, sztorizni, tapasztalatokat megosztani másokkal.

Nissan Leafek sorakoznak a Városház téren 2018-ban, hogy ingyen energiát vételezzenek a rövidebb, hosszabb út előtt vasárnap.

De ez volt az a helyszín is, ahol először kérte meg az akkor még csak két éves kislányom, hogy mutassam meg, hogy kell csatlakoztatni a töltőkábelt az autóra, amit akkor még egyedül el sem bírt. Máskor pedig hatalmasakat aludtunk, a töltés ideje alatt is.

Egy elektromos autó a nyugalom szigete, amely tökéletesen alkalmas egy kisgyerek altatására, aki megérkezéskor, a töltés alatt sem ébredt fel annak idején.

Túlzás nélkül, sok szép emlékünk kötődött ehhez a helyszínhez, ezért is fájt annyira, amikor meghallottuk, hogy a siófoki önkormányzat örökre leszereli a Városház téren álló villámtöltőt. Talán nem igaz, talán tévedésről van szó, gondoltuk, miközben a kérdéseinket írtuk az siófoki önkormányzatnak a töltőoszlop jövőjével kapcsolatban. A hivatalos válaszból viszont kiderült, szó sincs tévedésről, mint írták:

A CHAdeMO villámtöltő leszerelésre fog kerülni a siófoki Városház téren. A töltő május 10. éjfélig használható, leszerelésére utána kerül sor. Ennek oka, hogy a töltőállomás telepítőjével lejárt az 5 évre kötött együttműködési megállapodás, illetve ez a töltő nem felel meg a nyáron érvénybe lépő elektromobilitási törvény előírásainak, mert nem rendelkezik CCS csatlakozóval.

Azt is megtudtuk, hogy 2019-ben az ingyenes töltések miatt mintegy

1,3 MILLIÓ FORINT VOLT A FELHASZNÁLT ÁRAM KÖLTSÉGE , AMELYET AZ ÖNKORMÁNYZATNAK KELLETT MEGTÉRÍTENIE.

Maximálisan azt gondolom, hogy köszönet jár Siófoknak, hogy ennyi éven át üzemeltette a villámtöltőt és biztosította az ingyenes töltés lehetőségét. Fontos ugyanakkor arról is beszélni, hogy az elektromos autósok nem maradnak töltési lehetőség nélkül, hiszen Siófok önkormányzata három helyszínen továbbra is üzemeltet töltőpontokat és másik hat helyszínen is lehetőség van áramot vételezni a városban. Ráadásul mint megtudtuk, három új töltőpont kialakítása is folyamatban van Siófokon.

Lényeges azt is kiemelni, hogy az elektromos autók ingyenes töltésének intézménye, egy-egy helyszínt leszámítva, megszűnt Magyarországon. Ahogy arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, mérföldkőhöz érkezett az elektromos autózás: az e-Mobi által telepített töltőpontokon is fizetni kell már a vételezett energiáért május 1-től.