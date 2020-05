Javában tombol még a koronavírus a világban, mégis egyre több dolognak lehet örülni

Negatív árak alakultak a magyar áramtőzsdén (HUPX) egy áprilisi vasárnap délutánon, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eladó fizet a vevőnek a villamosenergia átvételért. A negatív ár nem gyakori, de az elmúlt években máskor is előfordult már a HUPX piacán, abból a szempontból viszont különleges a mostani eset, hogy a magyar áramtőzsdén először következett be a délutáni órákban. A negatív árak kialakulásához több tényező együttes érvényesülése vezetett, és a jövőben várhatóan gyakrabban is megismétlődhet a jelenség, aminek az ipari fogyasztók örülhetnek.