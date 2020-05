Minden szem Olaszországra szegeződik: hétfőn megpróbálnak újraindulni a nagy leállás után

A gyárak, az autó-, a textil- és az építőipar, valamint a városi tömegközlekedés újraindításával megkezdődik hétfőtől a járványhelyzet úgynevezett második szakasza Olaszországban, majdnem 4,5 millió dolgozó ismételt munkába állásával, ám a kijárási korlátozásokat még nem oldják fel teljesen.

A legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera szerint Olaszország megpróbál újraindulni a koronavírus-járvány február 20-val kezdődött terjedését, tetőzését, valamint megfékezését követő hetek után.

Május 4-től újraindul az eddig leállított, nem létfontosságú termelés: megnyitnak a gyárak, újraindul az autó-, a textil- és az építőipar, valamint a divatágazat.

A kereskedelemnek május 18-ig, a vendéglátásnak júniusig kell várnia a kormányütemterv szerint. Hétfőtől viszont nyitva lesznek a már újraindult könyvesboltok és csecsemőruházati üzletek. A presszók, kávéházak és éttermek vendéget nem fogadhatnak, de elvitelre árulhatnak ételt és italt.

Az újraindulás mintegy 4,5 millió olasz munkába állását jelenti a járványhelyzetben eddig otthon maradt 7,8 millió dolgozóból. Az ismételt munkába állás nem jelenti feltétlenül a munkahelyre való bejárást: a négy és fél millió mintegy fele távmunkában kezd hétfőtől.

A statisztikák szerint a gyárakban és építkezéseken újra dolgozók nagy része ötven év feletti, és a gócpontnak számító északi tartományokban áll majd munkába. Ahol lehet, turnusokban végzik a munkát, a gyárakban biztosítani kell a legalább kétméteres távolság betartását. Az újra munkába lépők több mint hetven százaléka férfi, mivel a nők továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel a szeptemberig meghosszabbított oktatási szünet miatt.

Hétfőtől enyhítik a kijárási korlátozásokat: továbbra is csak indokolt esetben lehet utcára menni, tehát munkavégzés, élelmiszer- és gyógyszervásárlás, valamint egészségügyi indok miatt. Ezzel egy időben engedélyezett lesz azonban a rokonlátogatás, valamint a szabadtéri sportolás, kocogás a lakóhelytől távolabbi helyszínen is.

Újranyitják a parkokat, kerteket, villákat, de a játszóterek zárva maradnak. A városok és a tartományok közötti szabad mozgás még nem engedélyezett. A templomok továbbra is zárva maradnak, de engedélyezett a temetés maximum 15 fő részvételével. Látogathatók a tartományon belüli temetők. A misék bemutatását a tervek szerint pünkösdre engedélyezhetik.

A római kormány többoldalas útmutatása szerint továbbra is tilosak a közösségi találkozók, rendezvények, hasonlóképpen nem lehet baráti összejöveteleket sem tartani. A közösségi távolságtartás jegyében indul újra a városi tömegközlekedés is: a buszokon, metrón is kötelező a szájmaszk és a kesztyű viselete, a buszon egyszerre csak húszan, a metrószerelvényen 120-an utazhatnak, minden második ülést szabadon hagyva.

Az egész országban egyszerre tervezett újraindulás ellenére több tartomány máris önálló utat követ: Luca Zaia, az északi Veneto kormányzója hétfőtől teljes nyitást hirdetett meg csakúgy, mint a déli Campania és Calabria is, hangsúlyozva, hogy a tartományaikba kívülről érkezőket karanténba helyezik. Szombaton tele voltak emberrel Róma - bezárt üzletekkel teli - sétálóutcái, a nápolyi tengerparti sétányok és a milánói metró is. A kötelező szájmaszkot nem viselte mindenki.

Az egészségügyi hatóságok kéthetente ellenőrzik a járványterjedés alakulását, és ha a fertőzés erősödik, ismét szigorítják a korlátozásokat. Az országban a diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a 207 ezret, a halálos áldozatoké a 28 ezret.

Semmi nem változik május 4-től, csak munka miatt lehet kimenni, káosz lesz a tömegközlekedésben, a családok továbbra is otthon maradnak a gyerekekkel, a kormánysegélyek ígéretek maradtak

- írta a jobboldali Libero napilap.

A jobbközép Il Giornale úgy vélte, vége a karanténnak, mostantól olaszosan mindent szabad lesz, miközben a családok fogyasztása az idén legalább nyolc százalékkal csökken, a kereskedelem és vendéglátás forgalma pedig több mint negyven százalékkal.

