Szabálysértés az autóvásárlás bejelentése koronavírus idején? – Itt az Operatív Törzs hivatalos válasza

Abban az esetben, ha a kijárási korlátozás alatt egy budapesti lakos autót vásárol és ezt követően eleget tesz bejelentési kötelezettségének, nem követ el szabálysértést - jelentette ki az Operatív Törzs vasárnap a Portfolio kérdésére.

Vasárnap arról kérdeztük az Operatív Törzset, hogy szabálysértésnek minősül-e és azonnali büntetést von maga után, ha egy budapesti lakos autót vásárol most és teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változásról.

A hivatalos állásfoglalás szerint,

Ez a magatartás nem szabálysértés. A jogszabály szerint alapos indoknak kell tekinteni, hogy a legszükségesebb esetben személyes megjelenést igénylő hatósági, banki, pénzügyi, illetve postai ügyintézés során megjelenünk ezekben a hivataloknál.

Ez lényeges információ, hiszen az autókerekedések rövidített nyitva tartással ugyan, de várják a vásárlókat, ahogy a magánszemélyek is hirdetik használt autóikat megvásárlásra. Az adásvételt követően pedig a törvény vonatkozó jogszabálya kimondja, hogy a feleknek bejelentési kötelezettsége van a közlekedési igazgatási hatóság irányába. A tulajdonjog-változás hatálybalépését követően az eladónak 8, míg a vevőnek 15 naptári napja van arra, hogy ezt megtegye.

Nehéz lesz 2020 a magyar autópiacon

Nehéz év vár a magyar autópiacra, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) nemrég módosította 2020-ra vonatkozó előrejelzését a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, az új személygépjárművek értékesítésénél mintegy 25 százalékos visszaeséssel számolnak.

A korábban jelzett 155 000 helyett már csak 118 000 jármű forgalomba állítására látnak esélyt az egész évet tekintve. A kishaszonjárműveknél pedig immár nem 26 000, hanem 22 000 új jármű forgalomba állításával számolnak.

HOZZÁTETTÉK, ÁPRILISRA ÉS MÁJUSRA AKÁR 50 SZÁZALÉKOS VISSZAESÉST IS ELKÉPZELHETŐNEK TARTANAK A SZEMÉLYAUTÓ ÉS KISTEHERJÁRMŰ KATEGÓRIÁBAN A JÁRVÁNY MIATT ÉLETBE LÉPTETETT VÁLSÁGINTÉZKEDÉSEK ÉS A GYÁRBEZÁRÁSOK MIATT, A KIESÉST A MÁSODIK FÉLÉVI ÉRTÉKESÍTÉS VALÓSZÍNŰLEG KOMPENZÁLNI TUDJA VALAMELYEST.

Javulás tehát a közeljövőben biztosan nem várható, más iparági szereplők is a magyar autópiac tovább zsugorodására számítanak.

A koronavírus-járvány dermesztő hatást gyakorol az európai autóiparra és-kereskedelemre

– jelentette ki nemrég Gablini Gábor.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Erdélyi Péter szerint szinte teljesen leállt a koronavírus-járvány miatt az új és a használt autók kereskedelme Magyarországon. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete elnöke arról számolt be márciusban, hogy lényegében kiürültek az autószalonok és a nepperek is hoppon maradnak, hiszen a használt gépkocsik iránt is jelentősen megcsappant a kereslet.

