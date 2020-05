Drámai zuhanás a magyar autópiacon - Ezek a legnépszerűbb márkák koronavírus idején

Áprilisban 6 170 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 50,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban - közölte a Carinfo.hu a DataHouse adatai alapján. Ezeket a számokat látva kijelenthetjük, a koronavírus keményen éreztette hatását a magyar autópiacon, csak úgy, mint Európa többi országában. Az iparági szereplők szerint ráadásul a közeljövőben aligha várható érdemi javulás, könnyen elképzelhető, hogy májusban is hasonló mértékű visszaesésre kerül majd sor az új autók piacán.

A koronavírus magyar járműiparra gyakorolt hatása kiemelt téma lesz a Járműipar 2020 ONLINE konferencián. Az eseményre itt tud jelentkezni:

Drámai visszaesés volt tapasztalható a magyar autópiacon, áprilisban, csupán 6 170 új autót helyeztek forgalomba, amely 50,3 százalékos zuhanást jelentett 2019 azonos időszakához képest. Az új autók piacának látványos zsugorodásában meghatározó szerepet játszott a koronavírus magyarországi megjelenése és a terjedésének megfékezése érdekében hozott korlátozások, intézkedések, amelyek láthatóan távol tartották a vásárlókat az autókerekedésektől. Biztosak lehetünk abban is, hogy a kereslet visszaesésében fontos szerepet játszott az is, hogy a koronavírus okozta bizonytalanság miatt számos vállalkozás és magánszemély is későbbre halasztotta, adott esetben teljesen el is vetette az új autók beszerzését, vásárlását.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a koronavírus miatt jelentősen zuhantak az autóeladások Európa más autópiacain is áprilisban. Svájcban például a 70-es évekbeli olajválság idején értékesítettek utoljára olyan kevés új autót, mint múlt hónapban. Olaszországban pedig, ahol március közepén bezártak az autószalonok, gyakorlatilag teljesen összeomlott az autópiac, becslések szerint mintegy 98 százalékkal kevesebb autót adhattak el áprilisban, mint 2019 azonos időszakában.

Mely márkák a legnépszerűbbek koronavírus idején?

A drámai visszaesés ellenére azért mégiscsak volt 6 170 új forgalomba helyezés hazánkban: a legtöbb autót a Toyota adta el áprilisban, szám szerint 759 darabot, a márka piaci részesedése ezzel 12,3 százalék volt. A lista második helyén a Dacia állt 713 darab eladott új személyautóval és 11,5 százalékot meghaladó piaci részesedéssel, őket követte a Skoda, a Volkswagen és a Ford.

A Carinfo adatai szerint áprilisban 1408 darab új kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba, amely 33,1 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A kishaszongépjármű márkák közül a legtöbbet, 417 darabot a Fordból adták el a magyar autópiacon, a márka piaci részesedése közel 30 százalék volt. A lista második helyén a Fiat következett 226 eladott járművel, míg a harmadik helyet a Toyota szerezte meg 133 darabos értékesítéssel áprilisban.

A közeljövőben sem várható érdemi javulás

A fentiekkel kapcsolatban sajnos azt is el kell mondani, hogy nehéz év vár a magyar autópiacra, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) nemrég módosította 2020-ra vonatkozó előrejelzését a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt, az új személygépjárművek értékesítésénél mintegy 25 százalékos visszaeséssel számolnak.

A korábban jelzett 155 000 helyett már csak 118 000 jármű forgalomba állítására látnak esélyt az egész évet tekintve. A kishaszonjárműveknél pedig immár nem 26 000, hanem 22 000 új jármű forgalomba állításával számolnak.

HOZZÁTETTÉK, ÁPRILISRA ÉS MÁJUSRA AKÁR 50 SZÁZALÉKOS VISSZAESÉST IS ELKÉPZELHETŐNEK TARTANAK A SZEMÉLYAUTÓ ÉS KISTEHERJÁRMŰ KATEGÓRIÁBAN A JÁRVÁNY MIATT ÉLETBE LÉPTETETT VÁLSÁGINTÉZKEDÉSEK ÉS A GYÁRBEZÁRÁSOK MIATT, A KIESÉST A MÁSODIK FÉLÉVI ÉRTÉKESÍTÉS VALÓSZÍNŰLEG KOMPENZÁLNI TUDJA VALAMELYEST.

Javulás tehát a közeljövőben biztosan nem várható, annál is inkább, mert más iparági szereplők is a magyar autópiac tovább zsugorodására számítanak.

A koronavírus-járvány dermesztő hatást gyakorol az európai autóiparra és-kereskedelemre

– jelentette ki nemrég Gablini Gábor.

Címlapkép forrása: Markus Hibbeler/Bloomberg via Getty Images