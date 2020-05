A német szigor is enyhülni látszik: kezdődik az "óvatos nyitás"

Egyre több német tartomány jelent be terveket a koronavírus-járványt lassító korlátozások fokozatos visszavonására, kedden a járvánnyal legerősebben sújtott Bajorország kormánya is ismertette menetrendjét.

Bajorország a többi 15 tartománynál óvatosabban, lassabban és később indítja újra a társadalom és a gazdaság életét, és egy rugalmas, "lélegző" stratégiát alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a járványhelyzet alakulásától függően vezetnek be és terjesztenek ki lazításokat, vagy állítanak vissza korlátozásokat - ismertette müncheni tájékoztatóján Markus Söder tartományi miniszterelnök.

Kiemelte, hogy a napi új igazolt fertőzések számának növekedési üteme a járvány első szakaszában tapasztalt 30 százalék körüli szintről 0,4 százalékra süllyedt, így alkalmas a helyzet az "óvatos nyitásra".

A minden tartománynál szigorúbb kijárási korlátozások szerdától megszűnnek - a bevezetésük utáni 47. napon - a bajorok így alapos ok nélkül is kiléphetnek otthonukból, de a más háztartásban élőktől továbbra is legalább másfél méteres távolságot kell tartaniuk, és nem élhetnek a gyülekezés jogával. Ugyancsak szerdán megnyitják a játszótereket, az anyák németországi napja - május 10. - előtt egy nappal pedig visszavonják az idősotthonok, ápolási otthonok, kórházak látogatási tilalmát.

Május 11-től, hétfőtől megszűnik a 800 négyzetméternél nagyobb boltok zárva tartását előíró szabály, így szigorú fertőzéshigiéniai előírások mellett értékesítési alapterülettől függetlenül bármely üzlet kinyithat. Ismét lehet a játékosok közvetlen testi kapcsolatát nem igénylő szabadtéri sportokat űzni, a többi között golfozni és teniszezni. Szintén május 11-től és ugyancsak járványvédelmi óvintézkedések mellett megnyithatnak az állatkertek, botanikus kertek, múzeumok, kiállítóhelyek, könyvtárak, a zeneiskolák és az autósiskolák, és fokozatosan kiterjesztik a napközbeni gyermekellátó intézmények - bölcsődék, óvodák - működését, amelyek az utóbbi hetekben csak szükséghelyzetben fogadtak gyerekeket. A terv szerint pünkösdig - május végéig - 50 százalékra emelik az ellátásba visszavett gyermekek arányát. A közoktatásban is a hónap végére érhetik el az 50 százalékot, a végzősök és a jövőre végző évfolyamok után egyre több korosztályban indítják újra a tanítást.

A pünkösdig tartó menetrend utolsó szakaszában a vendéglátás és az idegenforgalom újraindítása kezdődik. Május 18-tól szabad téren, a vendéglők, kávézók teraszain és a sörkertekben szolgálhatják ki a fogyasztókat, egy hét próbaüzem után pedig zárt térben is, több megkötés mellett. Az új szabályok között van, hogy a szájat és az orrot takaró maszkot csak az asztalnál, étkezés közben szabad levenni a vendéglátóhelyeken. Május 30-tól a szállodák, panziók, kempingek is fogadhatnak vendégeket, ugyancsak szigorú higiéniai előírások betartásával.

Bajorország előtt több tartomány bejelentett többé-kevésbé részletes újraindítási menetrendet. A leginkább kidolgozott tervvel Alsó-Szászország kormánya állt elő, a szerkezet nagyjából megegyezik a bajorországival, de mindent nagyjából egy héttel korábban vezetnek be, így például az éttermek, kávézók és sörkertek május 11-től fogadhatnak vendégeket ismét, a szállodák pedig május 25-től.

A tartományi kormányok zöme a szövetségi kormány vezetőivel szerdán folytatandó megbeszélés után ismertet menetrendet a korlátozások lazításának következő szakaszára. A szövetségi kormány álláspontja szerint helyes, hogy a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányok nem egységesen, hanem a helyi adottságoknak megfelelően alakítják ki a szabályokat, de közös alapelvekre és stratégiára van szükség.

A Bild című lap keddi értesülése szerint a berlini vezetés törekvései alapján az lehet az egyik új alapelv, hogy vissza kell állítani egy sor járványlassító korlátozást, ha a százezer lakosra jutó új igazolt fertőzések száma járási szinten meghaladja a heti 35-öt, kivéve, ha az emelkedés nem általános, hanem helyi, például egy idősotthonban zajló járványkitörésnek tulajdonítható.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézetet (RKI) adatai szerint egyelőre javul a járványhelyzet, a vírus mind inkább visszaszorul, úgynevezett reprodukciós rátája (R0) 0,71-en áll, ami azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött már csak átlagosan 71 embernek adja tovább.

Az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) keddig országszerte 163 860 ember szervezetében mutatták ki, ami 685 esettel több az egy nappal korábbinál. Az előző héten még a 700-1600 közötti sávban volt a napi új igazolt fertőzések száma. A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 2300-zal 135 100-ra emelkedett. A vírus okozta betegségben 6831 igazolt fertőzött halt meg, ez 139 esettel haladja meg az egy nappal korábbit.