Több mint ezer főt érintett csoportos leépítés márciusban, miközben a 281 ezer álláskereső több mint 45%-a nem kapott pénzbeli támogatást - többek között ez derült ki a most megjelent, márciusra vonatkozó munkanélküliségi adatokból. A hónapban közel 60 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes járási/kerületi hivatalnál.

Három hét csúszással, de megjelentek a részletes magyar munkanélküliségi adatok, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján most megjelent, április 14-i dátumozású dokumentum szerint 2020. márciusban a foglalkoztatók 1 098 személyt érintő csoportos létszámleépítést jelentettek be az előző havi 363 után. Ez azt jelzi, hogy a veszélyhelyzet kihirdetés után azonnal megkezdődött a leépítési hullám.

A leépítések a szállodai szolgáltatás, éttermi, mozgó vendéglátás, a háztartási villamos készülék gyártása, a fémmegmunkálás, az egyéb információ-technológiai szolgáltatás, vagyonkezelés (holding), a sportszer-gyártás, a falemez-gyártás, az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység, a felsőruházat gyártása és az egyéb vendéglátás ágazatokat érintették főként Budapesten, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs Szatmár-Bereg megyében.

Az már korábban is ismert volt, hogy a hónapban 281 ezer munkanélkülit tartottak nyilván, most már azt is tudjuk, hogy 151,2 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 54,4 százaléka álláskeresési ellátásban, 45,6%-a pedig szociális jellegű támogatásban részesült. Az álláskeresők közel fele (46,2%) semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 3,7%-os növekedést állapíthatunk meg az egy évvel korábbi létszám viszonylatában. A 72,1 ezer tartós állás nélküli az összes álláskeresőhöz viszonyítva 25,6%-os aránnyal szerepelt 2020. márciusában. A tárgyhó zárónapján, a 25 éven aluli korosztályba 38,2 ezer álláskereső tartozott, az 55 éves és a felettiek száma 70,1 ezer fő volt. Az előbbiek 13,6%-ot, az utóbbiak pedig 24,9%-ot képviseltek az álláskeresők között.

Az NFSZ elemzése szerint "az álláskeresők havi számait vizsgálva az elmúlt 10 évben jelentős csökkenő tendencia tapasztalható, amit a jelenleg zajló globális egészségügyi és gazdasági vészhelyzet minden jel szerint megtör majd."

Márciusban összesen 59,4 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes járási/kerületi hivatalnál, amelyből az első alkalommal regisztrálók aránya 7,0%-ot tett ki. Az új belépők száma az előző év azonos időszakához képest 7,8%-kal nőtt.

A Portfolio értesülése szerint április közepén már 330 ezer munkanélküli volt az országban, vagyis a munkanélküliség emelkedő tendenciát mutat.

Korábban már írtunk arról, hogy a részletes munkanélküliségi adatokat a kutatók is hiányolták:

Címlapkép: Shutterstock