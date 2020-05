Odacsapott a német alkotmánybíróság az EKB-nak, még ma este válságülés lesz emiatt

Az Európai Központi Bank 5 éve elkezdett, immár bő 2 ezer milliárd eurós, eszközvásárlási programja (PSPP) nem sérti a monetáris finanszírozás tilalmát, de mégis aránytalan gazdasági és pénzügyi következményei vannak, ezért az EKB túllépte hatáskörét - lényegében ezt mondta ki ma a német alkotmánybíróság. A karlsruhei bíróság ezért előírta a német szövetségi jegybanknak, a Bundesbanknak, hiszen csak rá terjed ki a joghatósága, hogy legkésőbb 3 hónapon belül hagyja abba ezt az eszközvásárlási programot és a már megvásárolt kötvényeket is adja majd el. Mindezen német alkotmánybírósági döntés alól azonban van egy fontos „kiút”, ami végülis reményt ad arra, hogy mégsem akad meg az EKB és vele együtt a német jegybank kötvényvásárlási programja, igaz a döntés értelmezése nem könnyű. Az EKB Kormányzótanácsa ma este 6-tól válságtanácskozást tart, amelyen értelmezik a bírósági döntést és kitalálják a további menetrendet.

Az egyetlen „kiút” a Bundesbank programból való kitiltása alól az, ha az EKB bizonyítani tudja, hogy a PSPP programját még az elindítása előtt alaposan átgondolta és a program végrehajtása során is folyamatosan mérlegelte annak gazdasági és pénzügyi következményeit és ezzel együtt összességében arányosnak mondható a PSPP végrehajtása. Az is a „kiút” része, hogy az EKB Kormányzótanácsa egy új döntés keretében mindezt ki is nyilvánítja.

Ha ezt alá tudja támasztani az EKB és meghozza az „előírt” döntést, akkor a Bundesbank továbbra is részt vehet az eszközvásárlási programban.

Ellenkező esetben viszont nem és a fent említettek szerint az április végéig felvásárolt 533 milliárd eurónyi kötvényt is el kell adnia egy hosszabb periódus alatt az Eurórendszer más jegybankjaival egyeztetve.

A „kiút” miatt a német alkotmánybírósági döntés értelmezése nem könnyű, mert lehet egy optimista és egy pesszimista olvasata is. Az optimista olvasatot a német Commerzbank elemzője, Jörg Krämer fogalmazta meg gyorskommentárjában, aki szerint az előírt feladatokat az EKB könnyűszerrel kipipálja, így nincs itt semmi látnivaló, halad majd tovább az EKB mennyiségi lazítási programja (Public Sector Purchase Programme, PSPP, azaz a kereskedelmi bankoktól vonzó feltételek melletti államkötvény vásárlási program). Megjegyzi persze azt is, hogy a koronavírus válság miatt minap elindított új eszközvásárlási programra (PEPP) a német alkotmánybíróság mai döntése fenyegető, hiszen a PEPP programot még lazább feltételek mellett lehet megvalósítani, mint a most „elkaszált” PSPP. (A PEPP-ben nincs 33%-os limit az egyes kötvénysorozatok felvásárlásában és azt is rugalmasabban lehet értelmezni, hogy az EKB alaptőkéjéhez való jegybanki hozzájárulástól mennyire lehet eltérni a kötvényvásárlások országbontása során). A PEPP-ről persze évek múlva jönne majd csak egy bírósági döntés, amikorra már az egész program leállhat, így ez is kivédhető.

A mai döntés pesszimista olvasatát inkább a holland ING Bank elemzője, Carsten Brzeski jegyezte meg, aki szerint ha a sok személyes bírósági meghallgatás és a peranyag alapján sem tudták meggyőzni a német alkotmánybíróságot a PSPP helyességéről, akkor benne van a pakliban, hogy nem lesz elég semmiféle további elemzés és érvelés. Ő azt hangsúlyozza, hogy a mai német döntés az EKB frissen elindított koronavírusos eszközvásárlási programját nem érinti (ez tényleg benne van a bírósági ítéletben), így majd inkább a következő években, amikor a gazdasági fellendülés mellett kell csillapítania az EKB-nak a hátrányos pénz- és tőkepiaci mozgásokat az államkötvény vásárlásokkal, akkor üthet vissza a német döntés.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Shutterstock